DE
FR
Abonnieren
Arsenal FC
Arsenal FC
17:30
Manchester City
Manchester City
Zum Fussball-Kalender
Arsenal FC
Arsenal FC
Ab 17:30 Uhr
Vs
Manchester City
Manchester City
Live streamen bei
sky Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Premier League
Arsenal FC - Manchester City

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
Liverpool FC
5
6
15
2
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
5
7
10
3
Arsenal FC
Arsenal FC
4
8
9
4
Crystal Palace
Crystal Palace
5
4
9
5
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
4
1
9
6
Chelsea FC
Chelsea FC
5
5
8
7
FC Fulham
FC Fulham
5
1
8
8
FC Sunderland
FC Sunderland
4
2
7
9
Everton FC
Everton FC
5
1
7
10
Manchester United
Manchester United
5
-2
7
11
Leeds United
Leeds United
5
-3
7
12
Manchester City
Manchester City
4
4
6
13
Newcastle United
Newcastle United
4
0
5
14
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
5
-2
5
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
-4
5
16
Burnley FC
Burnley FC
5
-3
4
17
Brentford FC
Brentford FC
5
-4
4
18
West Ham United
West Ham United
5
-8
3
19
Aston Villa
Aston Villa
4
-4
2
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
5
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Stuart
Attwell
England
Anstoss
Sonntag
21. September 2025 um 17:30 Uhr
Stadion
London, England
Emirates Stadium
Kapazität
60’704
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen