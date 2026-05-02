Leader Arsenal schlägt Stadtrivalen deutlich

Carlo Steiner Redaktor Sport

Arsenal schlägt Fulham am 35. Spieltag der Premier League souverän mit 3:0. Ein wichtiger Schritt im packenden Titelrennen gegen ManCity.

Die Gunners, die unter Zugzwang stehen, zeigen von Beginn an, wer im Emirates Stadium die Hosen anhat. Bereits in der 9. Minute schlägt Viktor Gyökeres nach starker Vorarbeit von Saka zu und bringt Arsenal früh in Führung. Die Gastgeber wirken aggressiv und spielfreudig, Fulham steht fast durchgehend unter Druck und kommt kaum ins Spiel.

Besonders Gyökeres und Saka präsentieren sich in Topform: Nach mehreren vergebenen Chancen und einem per VAR aberkannten Treffer durch Calafiori (Offside) erhöht Saka nach 40 Minuten sehenswert auf 2:0, bevor Gyökeres kurz vor der Pause per Kopf zum zweiten Mal einnetzt und das 3:0 markiert. Fulham ist die gesamte erste Halbzeit offensiv harmlos, Arsenal dominiert das Geschehen fast nach Belieben und lässt vor heimischem Publikum Ball und Gegner laufen.

In der zweiten Halbzeit verwalten die Hausherren gekonnt die klare Führung. Trainer Arteta nutzt die komfortable Situation, um Leistungsträger wie Saka, Gyökeres und Rice früh auszuwechseln und gibt jungen Spielern Einsatzzeit. Fulham bleibt trotz vieler Wechsel blass und findet keine Lücke in der Arsenal-Defensive. So bringen die Gunners den verdienten Heimsieg problemlos ins Ziel und verteidigen ihre beeindruckende Serie gegen Fulham – seit nunmehr 33 Heimspielen sind sie gegen den Stadtrivalen ungeschlagen.

ManCity unter Zugzwang

Mit diesem deutlichen Erfolg bauen sie ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf sechs Punkte aus und senden ein klares Statement an Titelkonkurrent Manchester City. Dieses steht nun unter Druck. In den zwei Spielen gegen Everton (Montag) und Brentford (Samstag), die City noch in der Hinterhand hat, müssen sechs Punkte her, um wieder zu den Londonern aufzuschliessen. Gewinnt man insgesamt mit vier Toren Differenz, holt man sich die Tabellenführung zurück.

Arsenal trifft am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League auf Atlético Madrid, ehe es am Sonntag in der Liga bei West Ham weitergeht. Ein kleiner Vorteil für Arsenal: Bis zum Saisonende finden alle Heim- und Auswärtsspiele im heimischen London statt.

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