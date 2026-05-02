Leader Arsenal schlägt Stadtrivalen deutlich

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Arsenal FC
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3:0
FC Fulham
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Beendet
3:0
FC Fulham
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Gyökeres 9', 45'+4
Saka 40'
02.05.2026, 20:28 Uhr

90. Minute (+5)

Fazit:
Im Kampf um die Meisterschaft legt der FC Arsenal vor und schlägt den FC Fulham mit 3:0. Schon in der ersten Hälfte waren die Gunners klar überlegen und belohnten sich früh mit dem ersten Treffer. Von den Coattagers kam offensiv zu wenig und schon vor der Pause stellte Arsenal mit zwei weiteren Treffern die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel liessen es die Gastgeber ruhiger angehen und schonten bereits Kräfte für das Rückspiel in der Königsklasse gegen Atlético Madrid. Fulham trat offensiv nicht mehr in Erscheinung und verliert diese Partie zu Recht.

02.05.2026, 20:25 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+5)

Spielende

02.05.2026, 20:24 Uhr

90. Minute (+4)

Die Fans feiern bereits lautstark den Derbysieg, während auf dem Platz die letzten Sekunden verstreichen.

02.05.2026, 20:23 Uhr

90. Minute (+1)

Mit dem heutigen Sieg bleibt eine unfassbare Serie erhalten. Seit 33 Heimspielen hat Arsenal nicht mehr gegen Fulham verloren.

02.05.2026, 20:20 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

02.05.2026, 20:19 Uhr

88. Minute

Die letzten Minuten laufen, aber hier wird nichts mehr passieren und Arsenal wird den nächsten Dreier einfahren. In der Blitztabelle liegen die Gunners nun sechs Punkte vor den Citizens, die aber zwei Spiele weniger absolviert haben.

02.05.2026, 20:17 Uhr

85. Minute

Dowman erobert den Ball an der Mittellinie und kommt bis an den Sechzehner. Zentral vor der Box schüttelt er einen Verteidiger ab, doch sein anschliessender Flachschuss kommt zu zentral und stellt Leno nicht vor Probleme.

02.05.2026, 20:14 Uhr

83. Minute

Nun schöpft Mikel Arteta sein Wechselkontingent aus und Cristhian Mosquera kommt für White.

02.05.2026, 20:12 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung bei Arsenal FC: Ben White

02.05.2026, 20:12 Uhr
Spielerwechsel
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83. Minute

Einwechslung bei Arsenal FC: Cristhian Mosquera

Druck auf ManCity erhöht
Leader Arsenal schlägt Stadtrivalen deutlich

Arsenal dominiert im Emirates Stadium: Mit einem 3:0-Derbysieg gegen Fulham bauen die Gunners ihre Tabellenführung aus.
Publiziert: 02.05.2026 um 21:20 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 16:45 Uhr
1/4
Premier-League-Leader Arsenal schlägt Fulham mit 3:0.
Foto: AP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Arsenal schlägt Fulham am 35. Spieltag der Premier League souverän mit 3:0. Ein wichtiger Schritt im packenden Titelrennen gegen ManCity.

Die Gunners, die unter Zugzwang stehen, zeigen von Beginn an, wer im Emirates Stadium die Hosen anhat. Bereits in der 9. Minute schlägt Viktor Gyökeres nach starker Vorarbeit von Saka zu und bringt Arsenal früh in Führung. Die Gastgeber wirken aggressiv und spielfreudig, Fulham steht fast durchgehend unter Druck und kommt kaum ins Spiel.

Besonders Gyökeres und Saka präsentieren sich in Topform: Nach mehreren vergebenen Chancen und einem per VAR aberkannten Treffer durch Calafiori (Offside) erhöht Saka nach 40 Minuten sehenswert auf 2:0, bevor Gyökeres kurz vor der Pause per Kopf zum zweiten Mal einnetzt und das 3:0 markiert. Fulham ist die gesamte erste Halbzeit offensiv harmlos, Arsenal dominiert das Geschehen fast nach Belieben und lässt vor heimischem Publikum Ball und Gegner laufen.

In der zweiten Halbzeit verwalten die Hausherren gekonnt die klare Führung. Trainer Arteta nutzt die komfortable Situation, um Leistungsträger wie Saka, Gyökeres und Rice früh auszuwechseln und gibt jungen Spielern Einsatzzeit. Fulham bleibt trotz vieler Wechsel blass und findet keine Lücke in der Arsenal-Defensive. So bringen die Gunners den verdienten Heimsieg problemlos ins Ziel und verteidigen ihre beeindruckende Serie gegen Fulham – seit nunmehr 33 Heimspielen sind sie gegen den Stadtrivalen ungeschlagen.

ManCity unter Zugzwang

Mit diesem deutlichen Erfolg bauen sie ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf sechs Punkte aus und senden ein klares Statement an Titelkonkurrent Manchester City. Dieses steht nun unter Druck. In den zwei Spielen gegen Everton (Montag) und Brentford (Samstag), die City noch in der Hinterhand hat, müssen sechs Punkte her, um wieder zu den Londonern aufzuschliessen. Gewinnt man insgesamt mit vier Toren Differenz, holt man sich die Tabellenführung zurück.

Arsenal trifft am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League auf Atlético Madrid, ehe es am Sonntag in der Liga bei West Ham weitergeht. Ein kleiner Vorteil für Arsenal: Bis zum Saisonende finden alle Heim- und Auswärtsspiele im heimischen London statt. 

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Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
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35
41
76
2
Manchester City
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33
37
70
3
Manchester United
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35
15
64
4
Liverpool FC
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35
12
58
5
Aston Villa
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35
4
58
6
AFC Bournemouth
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35
3
52
7
Brentford FC
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35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
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35
7
50
9
Chelsea FC
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34
8
48
10
FC Fulham
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35
-5
48
11
Everton FC
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34
0
47
12
FC Sunderland
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35
-9
47
13
Newcastle United
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35
-2
45
14
Leeds United
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35
-5
43
15
Crystal Palace
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34
-6
43
16
Nottingham Forest
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34
-4
39
17
Tottenham Hotspur
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35
-9
37
18
West Ham United
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35
-19
36
19
Burnley FC
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-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
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35
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Mannschaft
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3
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35
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12
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Aston Villa
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35
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6
AFC Bournemouth
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35
3
52
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35
-5
48
11
Everton FC
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47
12
FC Sunderland
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35
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47
13
Newcastle United
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35
-2
45
14
Leeds United
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35
-5
43
15
Crystal Palace
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34
-6
43
16
Nottingham Forest
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39
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Tottenham Hotspur
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37
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West Ham United
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-19
36
19
Burnley FC
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-36
20
20
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Schiedsrichter
Referee
Jarred
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Australien
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
London, England
Emirates Stadium
Kapazität
60'704
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