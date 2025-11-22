DE
Premier League: AFC Bournemouth - West Ham United (22.11.2025)
AFC Bournemouth
16:00
West Ham United
AFC Bournemouth
Ab 16:00 Uhr
Vs
West Ham United
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
11
15
26
2
Manchester City
11
15
22
3
Chelsea FC
11
10
20
4
FC Sunderland
11
4
19
5
Tottenham Hotspur
11
9
18
6
Aston Villa
11
3
18
7
Manchester United
11
1
18
8
Liverpool FC
11
1
18
9
AFC Bournemouth
11
-1
18
10
Crystal Palace
11
5
17
11
Brighton & Hove Albion
11
2
16
12
Brentford FC
11
0
16
13
Everton FC
11
-1
15
14
Newcastle United
11
-3
12
15
FC Fulham
11
-4
11
16
Leeds United
11
-10
11
17
Burnley FC
11
-8
10
18
West Ham United
11
-10
10
19
Nottingham Forest
11
-10
9
20
Wolverhampton Wanderers
11
-18
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Thomas
Bramall
England
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 16:00 Uhr
Stadion
Bournemouth, England
Dean Court
Kapazität
11’307
