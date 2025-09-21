DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: AFC Bournemouth - Newcastle United (21.09.2025)
AFC Bournemouth
15:00
Newcastle United
Zum Fussball-Kalender
AFC Bournemouth
Ab 15:00 Uhr
Vs
Newcastle United
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Premier League
AFC Bournemouth - Newcastle United
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
5
6
15
2
Tottenham Hotspur
5
7
10
3
Arsenal FC
4
8
9
4
Crystal Palace
5
4
9
5
AFC Bournemouth
4
1
9
6
Chelsea FC
5
5
8
7
FC Fulham
5
1
8
8
FC Sunderland
4
2
7
9
Everton FC
5
1
7
10
Manchester United
5
-2
7
11
Leeds United
5
-3
7
12
Manchester City
4
4
6
13
Newcastle United
4
0
5
14
Brighton & Hove Albion
5
-2
5
15
Nottingham Forest
5
-4
5
16
Burnley FC
5
-3
4
17
Brentford FC
5
-4
4
18
West Ham United
5
-8
3
19
Aston Villa
4
-4
2
20
Wolverhampton Wanderers
5
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Robert
Jones
England
Anstoss
Sonntag
21. September 2025 um 15:00 Uhr
Stadion
Bournemouth, England
Dean Court
Kapazität
11’307
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen