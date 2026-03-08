Xhakas Sunderland blamiert sich im FA-Cup-Achtelfinal

Endstation Achtelfinal für Granit Xhaka und Sunderland. Der Nati-Captain und sein Team scheitern im FA-Cup an einem Drittligisten.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für den Premier-League-Aufsteiger Sunderland endet der Cup mit einer Blamage im Achtelfinal. Die Mannschaft mit dem spät in der Partie eingewechselten Granit Xhaka unterliegt beim Drittligisten Port Vale 0:1. Für den Unterklassigen aus Stoke-on-Trent trifft der neuseeländische Nationalspieler Ben Waine in der 29. Minute.

Port Vale, abgeschlagenes Schlusslicht der League One, ist der letzte im FA-Cup vertretene Drittligist, nachdem am Tag zuvor Mansfield an Arsenal gescheitert ist.