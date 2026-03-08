Xhakas Sunderland blamiert sich im FA-Cup-Achtelfinal

Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Für den Premier-League-Aufsteiger Sunderland endet der Cup mit einer Blamage im Achtelfinal. Die Mannschaft mit dem spät in der Partie eingewechselten Granit Xhaka unterliegt beim Drittligisten Port Vale 0:1. Für den Unterklassigen aus Stoke-on-Trent trifft der neuseeländische Nationalspieler Ben Waine in der 29. Minute.
Port Vale, abgeschlagenes Schlusslicht der League One, ist der letzte im FA-Cup vertretene Drittligist, nachdem am Tag zuvor Mansfield an Arsenal gescheitert ist.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
30
37
67
2
Manchester City
29
32
60
3
Manchester United
29
11
51
4
Aston Villa
29
5
51
5
Chelsea FC
29
19
48
6
Liverpool FC
29
9
48
7
Brentford FC
29
4
44
8
Everton FC
29
1
43
9
AFC Bournemouth
29
-2
40
10
FC Fulham
29
-3
40
11
FC Sunderland
29
-4
40
12
Newcastle United
29
-1
39
13
Crystal Palace
29
-2
38
14
Brighton & Hove Albion
29
2
37
15
Leeds United
29
-11
31
16
Tottenham Hotspur
29
-7
29
17
Nottingham Forest
29
-15
28
18
West Ham United
29
-19
28
19
Burnley FC
29
-26
19
20
Wolverhampton Wanderers
30
-30
16
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg