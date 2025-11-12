Raheem Sterling ist erneut Opfer eines Einbruchs geworden. Unbekannte drangen in sein Haus ein, während er mit Familie anwesend war.

Bei Raheem Sterling ist eingebrochen worden, während er mit seiner Familie zu Hause war. Foto: Benjamin Cremel

AFP Agence France Presse

Der englische Fussballstar Raheem Sterling ist erneut Opfer eines Einbruchs geworden. Unbekannte drangen in das Haus des 30-Jährigen in Berkshire ein, während sich Sterling gemeinsam mit seiner Partnerin Paige Milian und drei Kindern im Haus aufhielt. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor dem Premier-League-Spiel seines Klubs FC Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers am vergangenen Samstag. Sterling stand nicht im Kader und war daher zu Hause. «Während dies der ultimative Eingriff in Privatsphäre und Sicherheit ist, sind wir dankbar, bestätigen zu können, dass er und seine Liebsten wohlauf sind», teilte ein Sprecher mit. Englischen Medienberichten zufolge habe Sterling die Eindringlinge mit einem Messer konfrontiert, diese seien daraufhin ohne Beute geflohen.

Es ist nicht das erste Mal, dass bei Sterling eingebrochen wurde. Während der WM 2022 in Katar reiste der Offensivspieler vorzeitig aus dem englischen Teamquartier ab, nachdem sein Haus ausgeraubt worden war.