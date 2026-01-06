Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Am Dienstagabend findet in London ein absoluter Strichkampf der Premier League statt. Der Tabellensiebzehnte West Ham empfängt Nottingham Forest, das einen Rang weiter oben steht. Lange sieht es aus, als würde dieser Abstiegskampf ohne Sieger ausgehen. Doch in der 85. Minute räumt West-Ham-Goalie Areola seinen Gegenspieler ab und nach Video-Studium entscheidet der Schiedsrichter auf Penalty. Forest-Captain Gibbs-White übernimmt die Verantwortung und erzielt den wichtigen 2:1-Siegtreffer.

Nach Schweizer Kreuzen sucht man auf dem Matchblatt vergebens, Nati-Stürmer Dan Ndoye fehlt bei Forest weiterhin aufgrund einer Wadenverletzung. Ohne den flinken Flügel bekundet das Team von Trainer Sean Dyche Mühe, in der 13. Minute kommt dann auch noch Unvermögen dazu. Verteidiger Murillo trifft ins eigene Tor und lässt die Heimfans unverhofft jubeln.

Bis zur Pause kommen beide Teams zu keinen weiteren Toren. Nach dem Seitenwechsel überschlagen sich dann die Ereignisse. Zunächst jubeln erneut die Hammers, als Summerville das vermeintliche 2:0 erzielt. Doch das Schiri-Gespann nimmt den Treffer kurze Zeit später aufgrund einer Abseitsstellung zurück. Vier Minuten später steigt Nottingham-Verteidiger Dominguez am höchsten und verlängert einen Anderson-Eckball. Sein Kopfball wird zur Bogenlampe und fällt hinter Freund und Feind ins weite Eck runter.