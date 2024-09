Nach Wechsel zum Stadtrivalen England-Star lässt sich erneut taufen

Am Deadline Day wurde Raheem Sterling noch kurzfristig von Chelsea an den Stadtrivalen Arsenal ausgeliehen. Vor seinem Gunners-Debüt liess sich der Stürmer erneut taufen – ob sich das auch in fussballerische Erfolge ummünzen lässt, bleibt abzuwarten.