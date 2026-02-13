Raheem Sterling wechselt zu Feyenoord Rotterdam. Der Engländer, der zuletzt seinen Vertrag bei Chelsea auflöste, wagt erstmals den Schritt ins Ausland und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende beim aktuell Zweitplatzierten der Eredivisie.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Raheem Sterling (31) hat einen neuen Klub gefunden. Der englische Stürmer unterschreibt bis Saisonende bei Feyenoord Rotterdam. Sterling war seit Januar vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Chelsea aufgelöst worden war.

Zu den Londonern wechselte er 2022 und galt dort als Transfer-Missverständnis, weil er nie an seine starken Leistungen von seinem vorherigen Klub Manchester City anknüpfen konnte, mit dem er viermal Meister wurde und 115 Tore in 293 Spielen erzielte. Auch eine Leihe zum Premier-League-Konkurrenten Arsenal vergangene Saison brachte keinen neuen Schwung in seine Karriere. Nach seiner Rückkehr im Sommer 2025 wurde Sterling bei Chelsea sogar in die U21 verbannt und hat in der laufenden Saison noch kein Spiel bestritten.

In Holland wagt der Engländer nun einen Neuanfang. Für Sterling ist es seine erste Station ausserhalb seines Heimatlandes. «Im Ausland zu spielen, ist eine ganz neue Herausforderung für mich – eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Ich bin einfach nur gespannt darauf, loszulegen», wird er in einer Medienmitteilung zitiert.

Transfercoup für Feyenoord

Sterling hatte trotz fehlender Spielpraxis das Interesse von einigen Vereinen auf sich gezogen, unter anderem von Tottenham, Fulham, Napoli oder Union Berlin. Der 82-fache englische Nationalspieler hat sich nach einem «ausführlichen Gespräch» mit Feyenoord-Coach Robin van Persie bewusst für den aktuell Zweitplatzierten der Eredivisie entschieden. «Als ablösefreier Spieler hatte ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Möglichkeit, den nächsten Schritt meiner Karriere selbst zu bestimmen. Ich bin überzeugt, dass Feyenoord ein Ort ist, an dem ich glücklich sein und mich als geschätztes Mitglied der Mannschaft etablieren kann», so Sterling.

Van Persie lobt derweil den Transfercoup seines Arbeitgebers. Man sei davon überzeugt, dass die Qualitäten des 31-Jährigen den Ausgang eines Spiels verändern können. «Es ist eine fantastische Leistung, dass wir einen Spieler von Raheems Kaliber davon überzeugen konnten, bei uns zu unterschreiben», freut sich der Trainer über den ablösefreien Neuzugang.

