Ligue-1-Coach ist Top-Favorit auf Maresca-Nachfolge

Strassburg-Trainer Liam Rosenior soll den entlassenen Italiener beim FC Chelsea ersetzen. Enzo Maresca musste seinen Trainerposten an Neujahr räumen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Am Tag nach Silvester knallte es in der Premier League: Der FC Chelsea trennte sich an Neujahr von Trainer Enzo Maresca (45). Beim Spiel am Sonntag gegen Manchester City wird U21-Coach Calum McFarlane (40) an der Seitenlinie stehen. Und dann?

Englischen Medienberichten zufolge gilt Liam Rosenior (41) als Top-Favorit auf den Trainerposten. Der Engländer ist seit Sommer 2024 Coach von Ligue-1-Klub Strassburg – dem Schwester-Klub der Blues. Seit 2023 gehört der Verein der Investmentgruppe «BlueCo» um Todd Boehly, die 2022 schon die Londoner aufgekauft hatte. Strassburg liegt derzeit auf dem 7. Tabellenplatz der Ligue 1.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen