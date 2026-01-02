DE
Nach Neujahrsknall bei Chelsea
Ligue-1-Coach ist Top-Favorit auf Maresca-Nachfolge

Strassburg-Trainer Liam Rosenior soll den entlassenen Italiener beim FC Chelsea ersetzen. Enzo Maresca musste seinen Trainerposten an Neujahr räumen.
Publiziert: 07:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Kommentieren
1/4
Liam Rosenior wird als Top-Kandidat auf den Trainerposten bei Chelsea gehandelt.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Am Tag nach Silvester knallte es in der Premier League: Der FC Chelsea trennte sich an Neujahr von Trainer Enzo Maresca (45). Beim Spiel am Sonntag gegen Manchester City wird U21-Coach Calum McFarlane (40) an der Seitenlinie stehen. Und dann?

Englischen Medienberichten zufolge gilt Liam Rosenior (41) als Top-Favorit auf den Trainerposten. Der Engländer ist seit Sommer 2024 Coach von Ligue-1-Klub Strassburg – dem Schwester-Klub der Blues. Seit 2023 gehört der Verein der Investmentgruppe «BlueCo» um Todd Boehly, die 2022 schon die Londoner aufgekauft hatte. Strassburg liegt derzeit auf dem 7. Tabellenplatz der Ligue 1.

