Haaland bereits im nächsten Super-Schlitten gesichtet

Erling Haaland überrascht vor seinem Manchester-City-Training mit einem brandneuen Lamborghini Huracan Sterrato. Dieser ist nur das jüngste Prunkstück im imposanten Fuhrpark des Norwegers. Nun präsentiert er vor Citys Auswärtspiel bereits die nächste Luxus-Karre.

ManCity-Superstar Erling Haaland hat sich einen neuen Super-Boliden gegönnt. Foto: Getty Images

Darum gehts Erling Haaland verblüfft mit neuem Lamborghini Huracan Sterrato beim City-Training

Haalands Autosammlung umfasst Luxusmarken wie Mercedes, Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce

Sein teuerstes Auto ist ein Bugatti Tourbillon für 4,2 Millionen Franken

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Es ist nicht so, als hätte Superstar-Stürmer Erling Haaland (25) unbedingt ein neues Auto nötig gehabt. Der norwegische Torjäger in Diensten von Manchester City hat sich im Laufe der Jahre einen ordentlichen Fuhrpark angeschafft, der vor Superlativen nur so strotzt.

Nun sorgt das neueste PS-Monster in Besitz von Haaland für viel Aufsehen. Auf dem Weg zum Flughafen zeigt sich der Norweger – nur wenige Tage nach seinem Lamborghini-Auftritt – im Brandneuen, dunkelblauen Audi S8.

Während die meisten von so einem Boliden nur träumen können, muss Haaland dafür nicht einmal eine ganze Woche arbeiten. Der Angreifer gilt als fünftbestbezahlter Fussballer und soll bei den Citizens ein Gehalt von etwa 500'000 Franken kassieren – pro Woche.

Mit welchen Luxus-Karossen Erling Haaland gerne die Blicke auf sich zieht, siehst du hier:

Lamborghini Huracan Sterrato

Nur 1499 Exemplare gibt es von Haalands neuestem Boliden weltweit. Der Norweger besitzt somit eine regelrechte Rarität. Mit 602 PS beschleunigt der Lamborghini innert 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Auf der Homepage schreibt der Hersteller über das 259 km/h schnelle Auto: «Der Huracan Sterrato hat einen abenteuerlichen Geist, der einen vom ersten Moment an fasziniert».

Erling Haalands neuster Einkauf: Ein mattgrüner Lamborghini Huracan Sterrato.

Haalands neustes Auto: Ein Audi S8. Die Ausführung, die der Norweger besitzt ist noch etwas dunkelblauer.

Haalands Mercedes-AMG One kostet über 2 Millionen.

Der 4 Millionen teure Bugatti Tourbillon ist das Prachtstück in Haalands Sammlung. Foto: Getty Images

Auch im gelben Ferrari lässt sich der Norweger blicken.

Hier fährt Haaland im riesigen Monstertruck zum City-Training.

Ein ähnliches Safety-Car in der SUV-Klasse hat der Norweger in Neongrün und strassenzugänglich. Foto: IMAGO/NurPhoto

Auch einen weissen Rolls Royce Cullinan hat er in seiner Sammlung. Foto: IMAGO/Sipa USA

Haaland besitzt den Porsche 911 GT3 in strahlendem Orange.