Mega-Gerücht aus Italien
Ex-Klub träumt von Salah-Rückkehr im Winter

Nach zuletzt negativen Schlagzeilen bei Liverpool steht Mohamed Salah (33) im Fokus. Sein Ex-Klub AS Roma erwägt laut «La Repubblica» eine Leihe bis Saisonende.
Publiziert: vor 52 Minuten
Beim FC Liverpool sorgte Mohamed Salah zuletzt für Schlagzeilen.
Foto: Offside via Getty Images
Pascal KeuschRedaktor Sport

Rund um Mohamed Salah (33) kursiert ein wildes Transfergerücht. Gemäss der italienischen Zeitung «La Repubblica» prüft sein Ex-Klub AS Roma offenbar eine mögliche Rückkehr des Superstars. Der Ägypter spielte von 2015 bis 2017 in Rom, bevor er für 42 Millionen Euro Ablöse zu Liverpool wechselte.

Zuletzt sorgte Salah mit Liverpool für viele Negativschlagzeilen. Nachdem Trainer Arne Slot ihn drei Spiele lang auf die Bank gesetzt hatte, kritisierte der Flügelspieler den Holländer öffentlich. Zudem warf er dem Klub vor, ihn in einer sportlichen Krise im Stich gelassen zu haben. Zwar entschuldigte sich Salah später, doch die Gemüter scheinen noch nicht vollständig beruhigt.

Laut «La Repubblica» träumt die Roma von einer Leihe Salahs bis Saisonende. Die Zeitung betont jedoch selbst, dass eine Verpflichtung des ehemaligen Baslers wohl ein «Traum» bleiben dürfte – das wöchentliche Gehalt von 460'000 Euro dürfte für den Hauptstadtklub kaum stemmbar sein.

