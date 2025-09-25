Der ehemalige Arsenal-Nachwuchsspieler Billy Vigar ist im Alter von 21 Jahren verstorben. Nach einer schweren Hirnverletzung am Samstag und einer Operation am Dienstag erliegt er am Donnerstagmorgen seinen Verletzungen.

Der englische Fussball trauert: Billy Vigar (†21) ist unerwartet verstorben. Der Absolvent von der Akademie Arsenal London war zuletzt bei Chichester City unter Vertrag.

«Nachdem Billy Vigar am vergangenen Samstag eine schwere Hirnverletzung erlitten hatte, wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Am Dienstag musste er operiert werden, um seine Überlebenschancen zu verbessern. Obwohl dies half, war die Verletzung zu schwerwiegend für ihn und er verstarb am Donnerstagmorgen», vermeldet Verein Chichester City den tragischen Tod des 21-Jährigen.

Am Samstag spielte Vigar mit Chichester gegen Wingate and Finchley in der siebten Liga Englands. Nach 15 Minuten kollidierte das Talent mit einer harten Oberfläche am Spielfeldrand. Vigar wurde erst auf dem Platz versorgt und später ins Spital gebracht, wo er dann später seinen Verletzungen erliegt.

