Per Mertesacker verlässt Arsenal London. Der Weltmeister von 2014 beendet nach acht Jahren seine Tätigkeit als Leiter der Nachwuchsabteilung. «Zeit für neue Herausforderungen», erklärt der Deutsche.

Mertesacker war von 2011 bis 2018 Spieler bei Arsenal London

Per Mertesacker beendet seine Laufbahn bei Arsenal London. Der Verteidiger, der zwischen 2011 und 2018 für die Gunners auf dem Platz stand, übernahm nach seiner aktiven Karriere die Rolle als Leiter der Nachwuchsabteilung.

Nun wird auch diese Zeit mit der aktuellen Saison zu Ende gehen. Gemäss Mitteilung auf der Vereinshomepage sei es für den Deutschen «an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und mich weiterzuentwickeln». Mertesacker weiter: «Arsenal ist und bleibt für mich ein ganz besonderer Verein, daher war dies eine schwierige Entscheidung.»

Verein bedauert Abgang

Arsenal-Chef Richard Garlick bedauert den Abgang: «Wir unterstützen Pers Entscheidung, sich neuen Herausforderungen zu stellen, aber wir werden sehr traurig sein, wenn er uns am Ende der Saison verlässt.»

Er würdigte den Weltmeister von 2014, denn dieser verstehe, «wofür Arsenal steht, und dies hat sich auch in seiner Führungsrolle gezeigt – er hat unsere Akademietrainer, Mitarbeiter und jungen Spieler auf die Art und Weise von Arsenal inspiriert und so vielen die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln und zu glänzen.»