Darum gehts
- Per Mertesacker verlässt Arsenal nach Karriere als Spieler und Nachwuchsleiter
- Er nennt den Schritt notwendig für persönliche Weiterentwicklung und neue Herausforderungen
- Mertesacker war von 2011 bis 2018 Spieler bei Arsenal London
Per Mertesacker beendet seine Laufbahn bei Arsenal London. Der Verteidiger, der zwischen 2011 und 2018 für die Gunners auf dem Platz stand, übernahm nach seiner aktiven Karriere die Rolle als Leiter der Nachwuchsabteilung.
Nun wird auch diese Zeit mit der aktuellen Saison zu Ende gehen. Gemäss Mitteilung auf der Vereinshomepage sei es für den Deutschen «an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und mich weiterzuentwickeln». Mertesacker weiter: «Arsenal ist und bleibt für mich ein ganz besonderer Verein, daher war dies eine schwierige Entscheidung.»
Verein bedauert Abgang
Arsenal-Chef Richard Garlick bedauert den Abgang: «Wir unterstützen Pers Entscheidung, sich neuen Herausforderungen zu stellen, aber wir werden sehr traurig sein, wenn er uns am Ende der Saison verlässt.»
Er würdigte den Weltmeister von 2014, denn dieser verstehe, «wofür Arsenal steht, und dies hat sich auch in seiner Führungsrolle gezeigt – er hat unsere Akademietrainer, Mitarbeiter und jungen Spieler auf die Art und Weise von Arsenal inspiriert und so vielen die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln und zu glänzen.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7