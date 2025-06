1/4 England-Legende Paul Ince hat betrunken einen Unfall gebaut. Foto: pixathlon

Darum gehts Fussball-Legende Paul Ince in Autounfall verwickelt und verhaftet

Ince war angetrunken und prallte mit Range Rover gegen Mittelleitplanke

57-jähriger Ex-Nationalspieler lief 53 Mal für England auf

Christian Müller Redaktor Sport

Fussball-Legende Paul Ince hat Ärger mit dem Gesetz: Am Samstag war der 57-Jährige in einen Autounfall in Cheshire, im Nordwesten Englands, verwickelt. Laut Polizeiangaben prallte sein schwarzer Range Rover gegen die Mittelleitplanke in der Nähe eines Golfklubs.

Ince war beim Unfall angetrunken und wurde von der Polizei verhaftet. Inzwischen wurde er gegen Kaution freigelassen, muss sich aber vor Gericht verantworten. Die Polizei teilte der «Daily Mail» mit: «Am Vorfall war ein schwarzer Range Rover beteiligt, der gegen die Mittelleitplanke geprallt war. Beamte trafen am Tatort ein und verhafteten einen 57-jährigen Mann.»

Dieser 57-jährige Mann ist im englischen Fussball eine absolute Legende: In der 90er-Jahren wurde Ince mit Manchester United je zweimal Meister und Cupsieger. Fürs Nationalteam lief er 53 Mal auf, unter anderem beim 1:1 an der Heim-EM 1996 gegen die Schweiz. Später wurde er erster dunkelhäutiger Captain der Three Lions. Weniger erfolgreich läuft seine Trainer-Karriere: Ince ist seit 2023 ohne Job – und nun auch ohne Führerschein.