In 9. Minute für ihre Nummer 9 West-Ham-Fans klatschen für schwer verunfallten Antonio

Am Samstagabend verkündet West Ham United eine Schocknachricht: Ihr jamaikanischer Stürmer Michail Antonio hatte einen schweren Autounfall. Am Montag applaudierten die West-Ham-Fans in der 9. Minute des Ligaspiels gegen die Wolves für den Stürmer mit Rückennummer 9.