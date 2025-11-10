DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Premier League: Highlights der Partie ManCity – Liverpool (3:0)
Highlights im Video
Haaland bewahrt nach Penalty-Patzer kühlen Kopf
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Manchester City – Liverpool (3:0).
Publiziert: 07:43 Uhr
|
Aktualisiert: 07:44 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
3:00
Sunderland – Arsenal 2:2
Brobbey-Kunststück lässt Xhaka jubeln
3:00
Erstes Tor für Sunderland
Xhaka trifft 43 Sekunden nach der Pause
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Liverpool
Manchester City
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen