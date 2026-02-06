Darum gehts
- Real Madrid plant Mittelfeld-Verstärkung und zeigt Interesse an Mac Allister
- Liverpool sicherte sich 2023 Mac Allister für 42 Millionen Euro
- Mac Allister steht bis 2028 unter Vertrag
Real Madrid sondiert weiterhin den europäischen Markt, um sich im kommenden Sommer zu verstärken. Die Königlichen richten ihren Fokus dabei besonders aufs Mittelfeld. Nachdem die «Sportbild» über das Interesse an PSG-Star Vitinha (25) und Jungtalent Kees Smit (20, AZ Alkmaar) berichtet hat, schreibt «The Athletic», dass auch Liverpools Alexis Mac Allister (27) ein Kandidat sei.
Demnach soll bereits der ehemalige Real-Trainer Carlo Ancelotti (66) die Verpflichtung des Mittelfeldspielers gefordert haben. Dieser Wechsel kam jedoch nicht zustande. Liverpool sicherte sich 2023 die Rechte am argentinischen Weltmeister. Sein damaliger Verein Brighton kassierte dafür eine Ablösesumme in der Höhe von 42 Millionen Euro.
Real hat für das Mittelfeld hohe Ambitionen
Real müsste bei einem Transfer wohl tiefer in die Tasche greifen. Mac Allister steht bei den Reds bis 2028 unter Vertrag, während das Portal transfermarkt.de seinen Marktwert auf 85 Millionen Euro schätzt. Trotzdem seien die Königlichen weiterhin am Mittelfeldspieler interessiert. Laut «The Athletic» sollen die Madrilenen bereits damals positive Signale aus Mac Allisters Umfeld erhalten haben, dass ein Wechsel zu einem späteren Zeitpunkt durchaus möglich wäre. Real könnte demnach diesen Sommer bereits einen zweiten Anlauf starten.
Neben Mac Allister sollen auch Vitinha von PSG und Chelseas Enzo Fernández (25) auf Reals Wunschliste stehen. «The Athletic» schätzt jedoch beide Optionen als weniger realistisch ein. Vitinha wie auch Fernández seien entweder in ihren Vereinen sportlich unverzichtbar oder finanziell extrem teuer. Mac Allister stelle dabei die vernünftige Option dar. Er sei sportlich auf einem Top-Niveau, verfüge über internationale Erfahrung und soll eine vergleichsweise günstige Alternative sein. Der Argentinier kommt in der laufenden Saison in 34 Pflichtspielen auf drei Treffer und vier Assists.
