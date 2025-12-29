DE
FR
Abonnieren

Gegen Leeds mit Okafor
Dieser geniale Xhaka-Assist reicht nicht zum Sieg

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Sunderland – Leeds (1:1).
Publiziert: 07:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Leeds United
Leeds United
Premier League
Premier League
Sunderland
Sunderland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen