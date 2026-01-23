Ibrahima Konaté (26) hat in der laufenden Saison sowohl in der Premier League als auch in der Champions League alle Spiele seines FC Liverpool von Beginn weg bestritten. Umso überraschender war sein Fehlen, als die Reds am Mittwoch in Marseille mit einem überzeugenden 3:0-Sieg einen grossen Schritt in Richtung Achtelfinals der Königsklasse machten.
Sein Trainer Arne Slot (47) sagte damals zu den Gründen für die Absenz: «Es sind familiäre Gründe, weshalb er nicht hier ist, es ist sehr traurig für ihn. Wir vermissen ihn, weil ich vor allem auf ihn gesetzt habe.»
Nun verrät eine Instagram-Story des 26-fachen französischen Internationalen, weshalb er die Reise in sein Heimatland nicht hat mitmachen können – und offenbart einen traurigen Grund: Sein Vater Hamady Konaté ist kürzlich verstorben. In der veröffentlichten Einladung für das muslimische Totengebet in der Moschee des Pariser Vororts Aulnay-sous-Bois schreibt die Familie Konaté: «Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
22
26
50
2
Manchester City
22
24
43
3
Aston Villa
22
8
43
4
Liverpool FC
22
4
36
5
Manchester United
22
6
35
6
Chelsea FC
22
12
34
7
Brentford FC
22
5
33
8
Newcastle United
22
5
33
9
FC Sunderland
22
0
33
10
Everton FC
22
-1
32
11
FC Fulham
22
-1
31
12
Brighton & Hove Albion
22
3
30
13
Crystal Palace
22
-2
28
14
Tottenham Hotspur
22
2
27
15
AFC Bournemouth
22
-6
27
16
Leeds United
22
-7
25
17
Nottingham Forest
22
-13
22
18
West Ham United
22
-20
17
19
Burnley FC
22
-19
14
20
Wolverhampton Wanderers
22
-26
8