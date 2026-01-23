DE
FR
Abonnieren

Fehlte in Marseille
Liverpool-Verteidiger trauert um seinen Vater

Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté verpasste am Mittwoch das Champions-League-Spiel gegen Marseille. Nun ist der traurige Grund dafür bekannt: Der Vater des Franzosen ist kürzlich verstorben.
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
1/2
Ibrahima Konaté trauert um seinen verstorbenen Vater.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ibrahima Konaté (26) hat in der laufenden Saison sowohl in der Premier League als auch in der Champions League alle Spiele seines FC Liverpool von Beginn weg bestritten. Umso überraschender war sein Fehlen, als die Reds am Mittwoch in Marseille mit einem überzeugenden 3:0-Sieg einen grossen Schritt in Richtung Achtelfinals der Königsklasse machten.

Sein Trainer Arne Slot (47) sagte damals zu den Gründen für die Absenz: «Es sind familiäre Gründe, weshalb er nicht hier ist, es ist sehr traurig für ihn. Wir vermissen ihn, weil ich vor allem auf ihn gesetzt habe.»

Nun verrät eine Instagram-Story des 26-fachen französischen Internationalen, weshalb er die Reise in sein Heimatland nicht hat mitmachen können – und offenbart einen traurigen Grund: Sein Vater Hamady Konaté ist kürzlich verstorben. In der veröffentlichten Einladung für das muslimische Totengebet in der Moschee des Pariser Vororts Aulnay-sous-Bois schreibt die Familie Konaté: «Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
22
26
50
2
Manchester City
Manchester City
22
24
43
3
Aston Villa
Aston Villa
22
8
43
4
Liverpool FC
Liverpool FC
22
4
36
5
Manchester United
Manchester United
22
6
35
6
Chelsea FC
Chelsea FC
22
12
34
7
Brentford FC
Brentford FC
22
5
33
8
Newcastle United
Newcastle United
22
5
33
9
FC Sunderland
FC Sunderland
22
0
33
10
Everton FC
Everton FC
22
-1
32
11
FC Fulham
FC Fulham
22
-1
31
12
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
22
3
30
13
Crystal Palace
Crystal Palace
22
-2
28
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
22
2
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
22
-6
27
16
Leeds United
Leeds United
22
-7
25
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
22
-13
22
18
West Ham United
West Ham United
22
-20
17
19
Burnley FC
Burnley FC
22
-19
14
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
22
-26
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Liverpool
Liverpool
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        Liverpool
        Liverpool