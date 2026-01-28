DE
FR
Abonnieren

Ex-Klub greift tief in die Taschen
Rekord-Transfer! West-Ham-Star kehrt nach Brasilien zurück

Lucas Paqueta kehrt noch in diesem Winter zurück. Nach wochenlangen Gerüchten besteht zwischen allen Beteiligten eine Einigung.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
Verlässt West Ham und kehrt in die Heimat zurück: Lucas Paqueta.
Foto: Offside via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Mitten im Premier-League-Abstiegskampf verliert West Ham United seinen Starspieler: Wie Fabrizio Romano vermeldet, kehrt der Brasilianer Lucas Paqueta für eine Rekordablöse nach Brasilien zurück.

42 Millionen Euro überweist Spitzenklub CR Flamengo für die Dienste des Spielmachers an die Londoner. Damit kehrt Paqueta zu seinem Jugendklub zurück. Im Januar 2019 hatte ihn die AC Milan für knappe 40 Millionen Euro vom in Rio de Janeiro angesiedelten Klub verpflichtet. Nach Stationen bei Lyon und West Ham kehrt der 61-fache Nationalspieler Brasiliens in die Heimat zurück. Noch nie wurde für einen Spieler in der brasilianischen Serie A mehr Geld bezahlt.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
23
25
50
2
Manchester City
Manchester City
23
26
46
3
Aston Villa
Aston Villa
23
10
46
4
Manchester United
Manchester United
23
7
38
5
Chelsea FC
Chelsea FC
23
14
37
6
Liverpool FC
Liverpool FC
23
3
36
7
FC Fulham
FC Fulham
23
0
34
8
Brentford FC
Brentford FC
23
3
33
9
Newcastle United
Newcastle United
23
3
33
10
Everton FC
Everton FC
23
-1
33
11
FC Sunderland
FC Sunderland
23
-2
33
12
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
23
2
30
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
23
-5
30
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
23
2
28
15
Crystal Palace
Crystal Palace
23
-4
28
16
Leeds United
Leeds United
23
-7
26
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
23
-11
25
18
West Ham United
West Ham United
23
-18
20
19
Burnley FC
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
23
-28
8
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
AC Milan
AC Milan
Serie A
Serie A
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Premier League
Premier League
West Ham United
West Ham United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AC Milan
        AC Milan
        Serie A
        Serie A
        Olympique Lyon
        Olympique Lyon
        Premier League
        Premier League
        West Ham United
        West Ham United