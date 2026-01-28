Rekord-Transfer! West-Ham-Star kehrt nach Brasilien zurück

Lucas Paqueta kehrt noch in diesem Winter zurück. Nach wochenlangen Gerüchten besteht zwischen allen Beteiligten eine Einigung.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Mitten im Premier-League-Abstiegskampf verliert West Ham United seinen Starspieler: Wie Fabrizio Romano vermeldet, kehrt der Brasilianer Lucas Paqueta für eine Rekordablöse nach Brasilien zurück.

42 Millionen Euro überweist Spitzenklub CR Flamengo für die Dienste des Spielmachers an die Londoner. Damit kehrt Paqueta zu seinem Jugendklub zurück. Im Januar 2019 hatte ihn die AC Milan für knappe 40 Millionen Euro vom in Rio de Janeiro angesiedelten Klub verpflichtet. Nach Stationen bei Lyon und West Ham kehrt der 61-fache Nationalspieler Brasiliens in die Heimat zurück. Noch nie wurde für einen Spieler in der brasilianischen Serie A mehr Geld bezahlt.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos