Rekord-Transfer! West-Ham-Star kehrt nach Brasilien zurück

Mitten im Premier-League-Abstiegskampf verliert West Ham United seinen Starspieler: Wie Fabrizio Romano vermeldet, kehrt der Brasilianer Lucas Paqueta für eine Rekordablöse nach Brasilien zurück.
42 Millionen Euro überweist Spitzenklub CR Flamengo für die Dienste des Spielmachers an die Londoner. Damit kehrt Paqueta zu seinem Jugendklub zurück. Im Januar 2019 hatte ihn die AC Milan für knappe 40 Millionen Euro vom in Rio de Janeiro angesiedelten Klub verpflichtet. Nach Stationen bei Lyon und West Ham kehrt der 61-fache Nationalspieler Brasiliens in die Heimat zurück. Noch nie wurde für einen Spieler in der brasilianischen Serie A mehr Geld bezahlt.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
23
25
50
2
Manchester City
23
26
46
3
Aston Villa
23
10
46
4
Manchester United
23
7
38
5
Chelsea FC
23
14
37
6
Liverpool FC
23
3
36
7
FC Fulham
23
0
34
8
Brentford FC
23
3
33
9
Newcastle United
23
3
33
10
Everton FC
23
-1
33
11
FC Sunderland
23
-2
33
12
Brighton & Hove Albion
23
2
30
13
AFC Bournemouth
23
-5
30
14
Tottenham Hotspur
23
2
28
15
Crystal Palace
23
-4
28
16
Leeds United
23
-7
26
17
Nottingham Forest
23
-11
25
18
West Ham United
23
-18
20
19
Burnley FC
23
-19
15
20
Wolverhampton Wanderers
23
-28
8