Rechtliches Ungemach für den Fussballer Thomas Partey. Die Polizei in London hat den ehemaligen Spieler des FC Arsenal wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in fünf Fällen festgenommen.

Muss sich vor Gericht dem Vorwurf der Vergewaltigung stellen: Ex-Arsenal-Star Thomas Partey. Foto: Arsenal FC via Getty Images

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Ende Juni ist der Vertrag von Thomas Partey (32) bei Arsenal ausgelaufen. Vier Tage danach gibt die Polizei bekannt, den Mittelfeldspieler wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung festgenommen zu haben.

Zwei Frauen werfen dem Fussballer in fünf Fällen Vergewaltigung vor, eine dritte bezichtigt Partey des sexuellen Übergriffes. Partey wird sich am 5. August vor dem Amtsgericht in London verantworten müssen.

«Die Anklage ist das Ergebnis einer Untersuchung, die im Februar 2022 begonnen hat, nachdem die Polizei einen ersten Bericht über eine Vergewaltigung erhalten hat», schreibt die «Metropolitan Police». Alle Vorfälle sollen sich in den Jahren 2021 und 2022 ereignet haben.

