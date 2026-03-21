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Eltern rühren Xhaka zu Tränen
«Man vergisst nie, woher man kommt»

Granit Xhaka kommen im Interview im englischen Fernsehen die Tränen, als er über seine Eltern spricht.
Publiziert: 10:57 Uhr
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