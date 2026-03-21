DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Xhaka bricht in Interview in Tränen aus
Eltern rühren Xhaka zu Tränen
«Man vergisst nie, woher man kommt»
Granit Xhaka kommen im Interview im englischen Fernsehen die Tränen, als er über seine Eltern spricht.
Publiziert: 10:57 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Alles zum WM-Auftritt der Nati
1:00
Yakin über Rückkehrer Sanches
«Man sieht seine Spielfreude auf dem Platz»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen