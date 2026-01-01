Liverpool gelingt der Auftakt ins neue Jahr nicht optimal. Die Reds müssen sich gegen Leeds mit einem 0:0 begnügen. Auch das zweite frühe Spiel an Neujahr endet in einem Remis.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Liverpool – Leeds 0:0

Nach einem sehr schwierigem Start in die Saison hat sich Liverpool zuletzt gefangen. Daran können die Reds in der ersten Partie des neuen Jahres gegen Leeds nicht anknüpfen. Zwar bleiben sie auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen, ein torloses Remis dürfte aus Sicht von Liverpool aber dennoch zu wenig sein.

Denn das Team von Arne Slot hat die Partie eigentlich von Beginn an unter Kontrolle. Vor allem über Ekitike und Wirtz wird es immer wieder gefährlich, noch fehlt bei beiden allerdings die letzte Präzision im Abschluss. Auf der anderen Seite kommt in der ersten Halbzeit derweil nur zu einem Aufreger: Alisson spielt einen fatalen Fehlpass im Spielaufbau, von dem Ampadu aber nicht profitieren kann (32.).

Nach dem Seitenwechsel ändert sich am Spielgeschehen nicht viel. Liverpool spielt, Leeds verteidigt – und das nach wie vor ziemlich ordentlich. Nur van Dijk kommt mit seinem Kopfball dem Führungstreffer einigermassen nahe (70.). Stattdessen kommen die Peacocks in der Schlussphase und nach der Einwechslung von Noah Okafor scheinbar zum Siegtreffer. Dem Tor des formstarken Calvert-Lewin geht aber eine Abseitsposition voraus.

Crystal Palace – Fulham 1:1

Lange sieht es so aus, als könnte Crystal Palace nach wettbewerbsübergreifend fünf sieglosen Spielen in Folge mal wieder einen Dreier feiern. Zehn Minuten vor Schluss trifft der eingewechselte Cairney mit einem sehenswerten Distanzschuss aber doch noch zum Ausgleich. Am Ende muss sich das Team von Oliver Glasner sogar glücklich schätzen, einen Punkt mitzunehmen. Castagne und Andersen verpassen in der Nachspielzeit gleich doppelt den Siegtreffer.

Bis dahin ist es ein mehrheitlich ausgeglichenes London-Derby. In der ersten Hälfte zeigen sich die Eagles vor dem Tor etwas effizienter und geht durch Mateta kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernimmt Fulham dann immer mehr das Spieldiktat. Jimenez scheitert mit seinem Kopfball noch am Pfosten (58.), ehe den Cottagers in der Schlussphase doch noch der verdiente Ausgleich gelingt.