Liverpool gewinnt zum Liga-Auftakt gegen Bournemouth. Es war ein Spiel voller Emotionen – auch wegen des verstorbenen Diogo Jota (†28).

1/6 Federico Chiesa lässt sich nach seinem Tor zum 3:2 feiern. Foto: Getty Images

AFP Agence France Presse

Liverpools Matchwinner Federico Chiesa hat den Sieg des FC Liverpool zum Saisonstart dem verstorbenen Diogo Jota (†28) gewidmet. «Mein Tor war ein grossartiger Moment für mich – aber meine Gedanken sind bei Diogo. Das hier heute war sein Tag», sagte der Italiener nach dem 4:2 der Reds im Auftaktspiel der englischen Premier League gegen den AFC Bournemouth der BBC.

Der eingewechselte Chiesa hatte in der 88. Minute mit seinem Tor zum 3:2 die Fans an der Anfield Road in Ekstase versetzt, doch schon davor war es auf den Rängen äusserst emotional zugegangen. «Das Gefühl, das mir die Fans vermittelt haben, als sie während des gesamten Spiels Diogos Lied gesungen haben, war sehr bewegend für mich», so Chiesa.

In Anwesenheit von Jotas Familie erklang vor dem Anpfiff eine mitreissende Darbietung von «You'll Never Walk Alone», gefolgt von einer Schweigeminute. Die Fans zeigten auf zwei Tribünen eine Choreografie, zu sehen waren die Schriftzüge «DJ20» und «AS30». Liverpool-Profi Diogo Jota und dessen jüngeren Bruder André Silva waren in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen.

Rassistischer Vorfall

An einem denkwürdigen Abend sorgte allerdings ein Liverpool-Fan mit einer rassistischen Entgleisung auch für einen unschönen Moment. Schiedsrichter Anthony Taylor unterbrach das Spiel für zwei Minuten, nachdem diskriminierende Gesten gemeldet worden waren, die sich gegen den aus Ghana stammenden späteren Doppeltorschützen Antoine Semenyo richteten.

«Das war völlig inakzeptabel. Ich bin schockiert, dass das in der heutigen Zeit passiert ist. Ich weiss nicht, wie Ant weiterspielen und seine Tore erzielen konnte», sagte Bournemouth-Captain Adam Smith. Der Fan wurde in der Pause von der Polizei abgeführt. Der Vorfall sei nun «Gegenstand einer eingehenden Untersuchung», teilte die Liga mit.

Auch Liverpool zeigte sich entsetzt. «Wir verurteilen Rassismus und Diskriminierung in jeder Form, sie haben keinen Platz in der Gesellschaft oder im Fussball», hiess es in einer Mitteilung. Der Klub werde die polizeilichen Ermittlungen «uneingeschränkt unterstützen».