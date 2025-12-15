DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
Die Highlights der Partie Crystal Palace – Man City (0:3)
Crystal Palace – Man City 0:3
Nervenstarker Haaland schnürt Doppelpack
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Crystal Palace – Manchester City (0:3).
Publiziert: vor 36 Minuten
Die Highlights der Premier League
2:53
Sunderland – Newcastle 1:0
Pechvogel Woltermade bringt Xhaka im Derby zum Strahlen
