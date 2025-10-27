DE
FR
Abonnieren

City strauchelt bei Villa
Haaland donnert nach Offside-Tor in den Pfosten

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Aston Villa – Manchester City (1:0).
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Aston Villa
Aston Villa
Manchester City
Manchester City
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen