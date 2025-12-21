DE
FR
Abonnieren

Brighton – Sunderland 0:0
Xhakas Sunderland holt in geladenem Spiel Remis

In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Brighton – Sunderland (0:0).
Publiziert: 08:42 Uhr
Kommentieren
Die Highlights der Premier League
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Sunderland
Sunderland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen