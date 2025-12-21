DE
Home
Sport
Fussball
International
Premier League
PL: Highlights der Partie Brighton – Sunderland (0:0)
Brighton – Sunderland 0:0
Xhakas Sunderland holt in geladenem Spiel Remis
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Brighton – Sunderland (0:0).
Publiziert: 08:42 Uhr
Die Highlights der Premier League
2:53
Sunderland – Newcastle 1:0
Pechvogel Woltermade bringt Xhaka im Derby zum Strahlen
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Brighton & Hove Albion
Sunderland
