ManUtd-Star verlangt gigantisches Gehalt

Bruno Fernandes fordert ein Mega-Gehalt! Der Captain von Manchester United will künftig rund 420’000 Franken pro Woche verdienen. Der Verein muss nun entscheiden, ob er den 31-Jährigen langfristig halten oder ziehen lassen will.

Darum gehts Manchester-United-Captain Bruno Fernandes fordert 400'000 Pfund wöchentliches Gehalt

Casemiro verlässt den Klub, könnte finanzielle Mittel für Fernandes freimachen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Manchester United steht vor einer schwierigen Entscheidung: Captain Bruno Fernandes, einer der besten Spieler des Vereins in den letzten fünf Jahren, fordert offenbar ein massives Gehaltsupgrade.

Laut «The Mirror» müsste der englische Rekordmeister künftig ein wöchentliches Salär von 400'000 Pfund (ca. 420'000 Franken) zahlen, um den portugiesischen Spielmacher zu halten. Aktuell verdient Fernandes rund 300'000 Pfund (ca. 316'000 Franken) pro Woche – eine ohnehin schon stolze Summe.

Sollte United zustimmen, würde Fernandes zum Topverdiener des Vereins aufsteigen. Bisher führt der Brasilianer Casemiro, Ex-Star von Real Madrid, die Gehaltsliste an. Der 33-Jährige verdient zwischen 350'000 und 400'000 Pfund pro Woche. Doch Casemiro wird die «Red Devils» zum Ende der Saison verlassen, was möglicherweise finanzielle Mittel für einen neuen Mega-Vertrag freimachen könnte.

Bleibt Fernandes oder geht er?

Obwohl Fernandes noch bis 2027 an Manchester United gebunden ist, könnten Unzufriedenheit und bessere Angebote von anderen Klubs den kreativen Mittelfeldspieler zu einem Wechsel bewegen. Da der 31-Jährige zu den Schlüsselspielern und Führungsfiguren im Verein gehört, ist diese Entscheidung besonders schwierig. Seit zweieinhalb Jahren trägt Fernandes die Binde und hat sich mit beeindruckenden Leistungen einen Platz in den Geschichtsbüchern des Vereins gesichert.

Mit 97 Torvorlagen gehört er zu den besten Vorlagengebern der Vereinsgeschichte, und seine 103 Tore heben ihn auf Rang 19 der ewigen Torschützenliste – aussergewöhnlich für einen Mittelfeldspieler.

Trotz seiner Erfolge könnte jedoch sein Alter eine Rolle spielen. Fernandes ist 31 Jahre alt. Ob er weiterhin auf Top-Niveau spielen kann, bleibt abzuwarten. Dennoch wäre sein Abgang ein grosser Verlust für Manchester United, da er nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Führungspersönlichkeit eine zentrale Rolle spielt.

