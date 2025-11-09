«Find the Pro» heisst das Youtube-Format – gedreht wird in einem Basler Vorort, im Zentrum: Granit Xhaka (33). Der Schweizer Premier-League-Star geniesst ein Heimspiel in einem speziellen Rahmen: «Granit, Granit!»

1/11 Granit Xhaka war am Sonntagnachmittag wieder zurück in Basel. Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Granit Xhaka tritt in YouTube-Show auf. Fans empfangen ihn begeistert

Xhaka zeigt lockere Seite und nennt sich selbst einen Lausbuben

1500 Fans bei Live-Premiere, Xhaka hat 141 Länderspiele absolviert

Sven Schoch Reporter Sport

Ein ganz grosser Empfang für den Captain der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Am Sonntag vor dem letzten Teil der WM-Quali-Kampagne gegen Schweden und Kosovo tritt Granit Xhaka in der Youtube-Show «Find the Pro» von Influencer Diyar Acar auf.

Schauplatz Sportplatz Spiegelfeld: ein Heimspiel für den 141-fachen Nationalspieler, rund 1500 Fans sind bei der spektakulären Live-Premiere des Formats dabei. Immer wieder singen sie im Chorus seinen Namen.

Knapp 20 Stunden nach dem Premier-League-Gipfel gegen Arsenal findet Xhaka Zeit für etwas Spass und Ablenkung. Für einmal sitzt der Captain von Sunderland mitten auf dem Kunstrasen an einem Tisch – mit in der Jury der UFC-Fighter Islam Dulatov und Arijan Topalla, ein weiterer befreundeter Kampfsportler Xhakas aus Deutschland. «Ich hatte mit den Jungs immer wieder Kontakt, nun passte das Timing. Innerhalb von neun Tagen haben wir alles geplant und umgesetzt», sagt Xhaka zu Blick.

«Viele denken, ich würde kaum mal lachen»

Der Inhalt des Events ist simpel, aber spannend: Die Crew um Xhaka muss herausfinden, wer unter den unbekannten Spielern der Profi ist und die Skills-Übungen am besten umsetzt.

In England würden sie immer wieder mal kleine Social-Media-Videos drehen: «Mir gefallen solche Formate. Sie geben dir die Möglichkeit, auch mal die lockere Seite zu zeigen. Viele denken ja, ich würde kaum einmal lachen. Dabei bin ich neben dem Feld gern auch mal ein Lausbub.» Man müsse einfach das Gespür für den richtigen Moment haben, so der populäre und volksnahe Star aus der Premier League.

Für «Find the Pro» opfert Xhaka ohne ein Wimpernzucken seinen einzigen freien Tag vor der kommenden Nati-Woche. Mit den Machern verbindet ihn eine herzliche Beziehung. «Und die witzige Sache passt zu mir, der Ort Basel sowieso. Ich bin gern in Kontakt mit den Fans.» Die gute Reichweite ist hilfreich, die früheren Gäste tragen klingende Namen und sind durchwegs Champions-League-Sieger: «Ronaldinho, Rafinha und Alphonso Davies waren dabei. Das sind keine 0815-Leute.»