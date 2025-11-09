U17-Nati steht an WM vorzeitig in der K.-o.-Phase

Die Schweizer U17-Nati steht an der WM im Sechzehntelfinal. Gegen Mexiko kann sich das Team von Luigi Pisino nun noch den Gruppensieg sichern.

Jubel bei der U17-Nati: Das Team steht an der WM in Katar im Sechzehntelfinal. Foto: imago/Ulmer/Teamfoto

Cédric Heeb Redaktor Sport

Noch bevor die Schweizer U17-Nationalmannschaft am Montag das letzte WM-Gruppenspiel gegen Mexiko bestreitet (13.30 Uhr), ist klar: Das Team steht in Katar bereits als Teilnehmer der K.-o.-Phase fest.

Wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) am Sonntagabend auf X mitteilt, steht die Mannschaft mit ihren vier Punkten sicher unter den acht besten Drittplatzierten. Diese ziehen neben den zwölf Gruppenersten und -zweiten in die Sechzehntelfinals ein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Team von Luigi Pisino gewann am Dienstag gegen Südkorea mit 4:1 und holte einen Punkt beim torlosen Remis gegen Südkorea. Gegen Mexiko geht es nun noch um den Gruppensieg. Mit einem Sieg hätte die Schweiz den 1. Platz sicher, wenn Südkorea die schlechtere Tordifferenz in der Partie gegen die Elfenbeinküste nicht wettzumachen vermag.