Der Deutsche Thomas Tuchel (52) verlängert den Vertrag als Trainer der englischen Fussball-Nationalmannschaft bis nach der Heim-EM 2028 in England, Schottland, Irland und Wales. Das gab der englische Fussballverband FA bekannt.
Tuchels ursprünglicher Vertrag wäre nach der WM in Nordamerika im Sommer ausgelaufen – jetzt macht der Verband also bereits unabhängig vom Abschneieden an der Endrunde Nägel mit Köpfen.
England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama.
