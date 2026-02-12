DE
Neuer Vertrag noch vor WM
Tuchel verlängert bei England bis zur Heim-EM 2028

Unabhängig vom Abschneiden an der WM, soll Thomas Tuchel bis zur Heim-EM 2028 Trainer der englischen Nationalmannschaft bleiben. Der englische Fussballverband FA mit.
Publiziert: 12:33 Uhr
Der Deutsche auf der Insel bleibt: Thomas Tuchel verlängert bis 2028 als englischer Nationaltrainer.
Foto: The FA via Getty Images
Der Deutsche Thomas Tuchel (52) verlängert den Vertrag als Trainer der englischen Fussball-Nationalmannschaft bis nach der Heim-EM 2028 in England, Schottland, Irland und Wales. Das gab der englische Fussballverband FA bekannt.

Tuchels ursprünglicher Vertrag wäre nach der WM in Nordamerika im Sommer ausgelaufen – jetzt macht der Verband also bereits unabhängig vom Abschneieden an der Endrunde Nägel mit Köpfen.

England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama.

England
England
