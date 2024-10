Zeki Amdouni gelingt zweites Benfica-Saisontor

Benfica Lissabon feiert am Sonntag einen 5:0-Sieg gegen Rio. Ave. Mitbeteiligt ist auch Zeki Amdouni, dem in Portugal das zweite Saisontor gelingt.

Nati-Star kommt in Form

Zeki Amdouni wird am Sonntag nach 62 Minuten eingewechselt. Foto: RODRIGO ANTUNES 1/5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach Toren in der Nationalmannschaft gegen Spanien und Dänemark findet der Schweizer Internationale Zeki Amdouni auch bei Benfica besser den Tritt. Gegen Rio Ave wird am Amdouni nach 62 Minuten für Karem Aktürkoglu eingewechselt. In der 81. Minute gelingt ihm dann das Tor zum 5:0-Schlussresultat.

In der Tabelle belegt Benfica Lissabon den dritten Platz hinter Sporting Lissabon und dem FC Porto.