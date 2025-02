1/4 Die türkische Liga sperrt José Mourinho für vier Spiele. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der türkische Fussballverband hat José Mourinho (62), den Coach von Fenerbahce Istanbul, für vier Spiele gesperrt. Der Portugiese wird wegen abfälligen und beleidigenden Äusserungen und unsportlichem Verhalten belangt. Er muss zudem eine Strafe von rund 42'000 Euro zahlen.

Nach dem Derby gegen Galatasaray (0:0) am Montag hatte Mourinho an der Pressekonferenz gesagt, dass die Leute auf der gegnerischen Bank nach einer strittigen Situation «wie Affen» herumgesprungen seien. Die Aussage war eingebettet in eine generelle Kritik an den Leistungen türkischer Schiedsrichter, deren Auftreten er schon länger hinterfragt. Als Folge davon hat der Slowene Slavko Vincic (45) das jüngste Istanbuler Stadtderby geleitet.

Laut Angaben von Fenerbahce reichte Mourinho am Freitag selbst eine Klage gegen den Stadtrivalen wegen «Angriff auf die Persönlichkeitsrechte» ein. 50'000 Euro soll Galatasaray dem 62-jährigen Coach demnach zahlen.