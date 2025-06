1/4 Klub-WM – nein, danke: Cristiano Ronaldo Foto: TOBIAS SCHWARZ

AFP Agence France Presse

Portugals Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo wird nicht an der bevorstehenden Klub-WM in den USA teilnehmen. Das stellte der 40-Jährige am Samstag auf einer Pressekonferenz vor dem Nations-League-Finale seiner Mannschaft in München (ab 21 Uhr im Ticker) gegen Europameister Spanien klar.

«Ich werde nicht bei der Klub-WM dabei sein», widersprach Ronaldo wochenlangen Spekulationen über ein kurzfristiges Engagement bei einem der 32 WM-Teilnehmer nach Bekanntgabe seiner Trennung vom saudi-arabischen Spitzenverein Al-Nassr.

«CR7» bestätigte allerdings Kontaktaufnahmen von mehreren WM-Vereinen. «Einige Klubs haben sich gemeldet. Manche Angebote machten Sinn und andere nicht. Aber man kann auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen», erklärte der frühere Weltfussballer.

In der Frage nach seinem Verein für die kommende Saison deutete Ronaldo eine zeitnahe Verkündung seines künftigen Klubs an: «Die Entscheidung ist fast endgültig.»