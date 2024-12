Nach 30. Sekunden Botafogo-Spieler fliegt nach Kung-Fu-Tritt vom Feld

Üble Szene gleich zu Beginn des Spiels. Gregore geht im Mittelfeld völlig übermotiviert und mit viel zu hohem Bein in den Zweikampf und triff dabei seinen Gegenspieler am Kopf. Dieser wird per Kung-Fu-Tritt ausgeknockt – und Gregore sieht Rot.