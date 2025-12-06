DE
Sein erster MLS-Titel
Messi gewinnt Playoff-Final gegen Müller

Im Duell zwischen Lionel Messi und Thomas Müller im MLS-Playoff-Final jubelt am Ende der Argentinier, der zwei Vorlagen verbucht. Für Sergio Busquets und Jordi Alba war es das letzte Spiel der Karriere.
Publiziert: 06.12.2025 um 23:16 Uhr
|
Aktualisiert: 06.12.2025 um vor 56 Minuten
Messi (l.) gewinnt zum ersten Mal die MLS.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller gestalten den Playoff-Final der Major League Soccer (MLS) überlegen, verlieren aber gegen Inter Miami um Lionel Messi mit 1:3. Messis Pässe entscheiden.

Die Assists von Lionel Messi entscheiden den Final und verwehrten Thomas Müller die Krönung seiner ersten Monate in Übersee. Inter Miami nützt den Heimvorteil. Messi taucht zwar lange ab in diesem Final, liefert vor 21'000 Zuschauern aber den entscheidenden Pass zum 2:1 durch seinen argentinischen Landsmann Rodrigo de Paul (71.). Und auch beim 3:1 in der Nachspielzeit durch Tadeo Allende (96) kommt der Assist von Messi.

Der Playoff-Final macht auch deutlich, dass Fussball in den USA im Jahr vor der Heim-WM immer noch äusserst personenbezogen daher kommt. Jeder Ballbesitz von Messi sorgt für Jubel, obwohl Messi lange nicht glänzt. Gar euphorisch beklatscht wurden Passstafetten mit seinen ehemaligen Barça-Kollegen Sergio Busquets und Jordi Alba, die mit dem Final ihre Karrieren beenden. 

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Drew
Fischer
Kanada
Anstoss
Samstag
06. Dezember 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Fort Lauderdale, USA
Inter Miami CF Stadium
Kapazität
21’550
