Zauberfloh ist nicht zu bremsen Messi liefert die nächste Mega-Show ab

Nicht am Broadway, sondern in der Red-Bull-Arena in New York zieht Lionel Messi seine Show ab. Praktisch im Alleingang sorgt er für den 5:1-Auswärtssieg. An vier der fünf Tore ist er direkt beteiligt. Zusätzlich trifft er in den letzten Spielen zum sechsten Mal doppelt.

Publiziert: 11:36 Uhr