Joker Messi führt Miami bei Comeback zum Sieg

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami bei seinem Comeback mit einem Jokertor zum Sieg gegen MLS-Champion Los Angeles Galaxy geführt. Der argentinische Weltmeister erzielte beim 3:1 am Samstagabend (Ortszeit) in der 84. Minute die Führung der Gastgeber, nachdem er nach der Halbzeit eingewechselt worden war.
Zunächst hatte Jordi Alba die Franchise aus Florida in der 43. Minute in Führung gebracht. Titelverteidiger Los Angeles, bei dem der Ex-Dortmunder Marco Reus bis zur 87. Minute auf dem Feld stand, glich durch Joseph Paintsil aus, ehe Messis Treffer die Wende brachte. Der Uruguayer Luis Suarez setzte in der 89. Minute auf Vorlage von Messi den Schlusspunkt.
Er will immer spielen
Der 38-jährige Messi hatte nach einer Muskelverletzung im Leagues-Cup-Spiel gegen den mexikanischen Klub Necaxa Anfang August zuletzt pausieren müssen. Er liegt in der Major League Soccer (MLS) nun bei 19 Treffern und 10 Assists in 19 Partien.
«Er war nicht ganz frei in seinen Bewegungen, wurde aber mit jeder Minute besser», sagte Trainer Javier Mascherano. «Manchmal müssen wir ihn bremsen, aber wenn er sich gut fühlt, kennt er seinen Körper besser als jeder andere.» Messi, ergänzte der Coach, wolle «einfach immer spielen».
Miami rangiert mit 45 Punkten auf Rang vier der Eastern Conference, aber mit drei Spielen in der Hinterhand. Am Mittwoch (Ortszeit) wartet im Viertelfinal des Leagues Cup Tigres UANL.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Cincinnati
27
8
52
2
Philadelphia Union
27
18
51
3
Nashville SC
26
14
47
4
Orlando City SC
27
18
47
5
Inter Miami CF
24
14
45
6
Columbus Crew
26
5
45
7
Charlotte FC
27
6
44
8
Chicago Fire
26
6
39
9
New York Red Bulls
27
5
39
10
New York City FC
24
5
38
11
New England Revolution
26
-4
28
12
FC Toronto
26
-7
23
13
Atlanta United FC
26
-18
22
14
CF Montreal
27
-23
20
15
DC United
27
-29
20
1
San Diego FC
26
18
49
2
FC Minnesota United
27
14
47
3
Vancouver Whitecaps FC
25
15
45
4
Seattle Sounders
26
7
41
5
Los Angeles FC
24
13
40
6
Portland Timbers
26
-2
37
7
Colorado Rapids
27
-5
36
8
Austin FC
25
-5
35
9
San Jose Earthquakes
26
4
32
10
Real Salt Lake
26
-6
31
11
FC Dallas
26
-8
29
12
Houston Dynamo
25
-9
28
13
Sporting Kansas City
26
-13
24
14
Saint Louis City SC
26
-15
21
15
Los Angeles Galaxy
26
-26
16