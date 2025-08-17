Joker Messi führt Miami bei Comeback zum Sieg

Lionel Messi sorgt einmal mehr für den Unterschied. Der Star von Inter Miami bringt gegen MLS-Champion Los Angeles Galaxy die Wende.

Jubel zweier Stars: Lionel Messi (r.) und Luis Suarez. Foto: Megan Briggs

AFP Agence France Presse

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami bei seinem Comeback mit einem Jokertor zum Sieg gegen MLS-Champion Los Angeles Galaxy geführt. Der argentinische Weltmeister erzielte beim 3:1 am Samstagabend (Ortszeit) in der 84. Minute die Führung der Gastgeber, nachdem er nach der Halbzeit eingewechselt worden war.

Zunächst hatte Jordi Alba die Franchise aus Florida in der 43. Minute in Führung gebracht. Titelverteidiger Los Angeles, bei dem der Ex-Dortmunder Marco Reus bis zur 87. Minute auf dem Feld stand, glich durch Joseph Paintsil aus, ehe Messis Treffer die Wende brachte. Der Uruguayer Luis Suarez setzte in der 89. Minute auf Vorlage von Messi den Schlusspunkt.

Er will immer spielen

Der 38-jährige Messi hatte nach einer Muskelverletzung im Leagues-Cup-Spiel gegen den mexikanischen Klub Necaxa Anfang August zuletzt pausieren müssen. Er liegt in der Major League Soccer (MLS) nun bei 19 Treffern und 10 Assists in 19 Partien.

«Er war nicht ganz frei in seinen Bewegungen, wurde aber mit jeder Minute besser», sagte Trainer Javier Mascherano. «Manchmal müssen wir ihn bremsen, aber wenn er sich gut fühlt, kennt er seinen Körper besser als jeder andere.» Messi, ergänzte der Coach, wolle «einfach immer spielen».

Miami rangiert mit 45 Punkten auf Rang vier der Eastern Conference, aber mit drei Spielen in der Hinterhand. Am Mittwoch (Ortszeit) wartet im Viertelfinal des Leagues Cup Tigres UANL.

