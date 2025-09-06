Suarez nach Spuck-Eklat lange aus dem Verkehr gezogen

Der Profi von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suarez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre erstmals geäussert und entschuldigt.
Zudem muss Inter Miami in der kommenden Saison in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier, der wie Suarez und Lionel Messi eine Vergangenheit beim FC Barcelona hat, war in die Tumulte involviert.
Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Nach Angaben von US-Medien ist es denkbar, dass auch die MLS noch Strafen für die Profis ausspricht. Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
29
23
57
2
FC Cincinnati
29
6
52
3
Charlotte FC
29
8
50
4
Nashville SC
29
16
50
5
Orlando City SC
28
14
47
6
Inter Miami CF
25
14
46
7
Columbus Crew
28
4
46
8
New York City FC
27
6
44
9
New York Red Bulls
29
4
40
10
Chicago Fire
27
2
39
11
New England Revolution
28
-4
31
12
Atlanta United FC
28
-17
26
13
FC Toronto
28
-7
25
14
CF Montreal
29
-22
24
15
DC United
29
-28
24
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
29
20
56
2
FC Minnesota United
29
16
51
3
Vancouver Whitecaps FC
27
16
49
4
Seattle Sounders
27
10
44
5
Los Angeles FC
26
12
41
6
Portland Timbers
28
-2
39
7
Austin FC
27
-4
38
8
Colorado Rapids
29
-10
36
9
San Jose Earthquakes
29
2
35
10
Houston Dynamo
28
-9
32
11
Real Salt Lake
27
-8
31
12
FC Dallas
27
-8
30
13
Sporting Kansas City
28
-14
27
14
Saint Louis City SC
28
-17
21
15
Los Angeles Galaxy
27
-23
19