Hier bespuckt Suarez gegnerisches Staff-Mitglied
0:50
Video zeigt den Vorfall:Hier bespuckt Suarez das Staff-Mitglied

Strafe jetzt bekannt
Suarez nach Spuck-Eklat lange aus dem Verkehr gezogen

Altstar Luis Suarez wird für sein Verhalten nach dem verlorenen Final im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Wettbewerbs gesperrt. Darüber berichten US-Medien übereinstimmend.
Publiziert: 07:49 Uhr
Luis Suarez (hinten, rosa Shirt) muss nach seinem unrühmlichen Verhaltem im Leagues Cup lange zusehen.
Foto: LINDSEY WASSON
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Profi von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suarez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre erstmals geäussert und entschuldigt.

Zudem muss Inter Miami in der kommenden Saison in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier, der wie Suarez und Lionel Messi eine Vergangenheit beim FC Barcelona hat, war in die Tumulte involviert.

Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Nach Angaben von US-Medien ist es denkbar, dass auch die MLS noch Strafen für die Profis ausspricht. Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.

MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
Philadelphia Union
29
23
57
2
FC Cincinnati
FC Cincinnati
29
6
52
3
Charlotte FC
Charlotte FC
29
8
50
4
Nashville SC
Nashville SC
29
16
50
5
Orlando City SC
Orlando City SC
28
14
47
6
Inter Miami CF
Inter Miami CF
25
14
46
7
Columbus Crew
Columbus Crew
28
4
46
8
New York City FC
New York City FC
27
6
44
9
New York Red Bulls
New York Red Bulls
29
4
40
10
Chicago Fire
Chicago Fire
27
2
39
11
New England Revolution
New England Revolution
28
-4
31
12
Atlanta United FC
Atlanta United FC
28
-17
26
13
FC Toronto
FC Toronto
28
-7
25
14
CF Montreal
CF Montreal
29
-22
24
15
DC United
DC United
29
-28
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
San Diego FC
29
20
56
2
FC Minnesota United
FC Minnesota United
29
16
51
3
Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC
27
16
49
4
Seattle Sounders
Seattle Sounders
27
10
44
5
Los Angeles FC
Los Angeles FC
26
12
41
6
Portland Timbers
Portland Timbers
28
-2
39
7
Austin FC
Austin FC
27
-4
38
8
Colorado Rapids
Colorado Rapids
29
-10
36
9
San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes
29
2
35
10
Houston Dynamo
Houston Dynamo
28
-9
32
11
Real Salt Lake
Real Salt Lake
27
-8
31
12
FC Dallas
FC Dallas
27
-8
30
13
Sporting Kansas City
Sporting Kansas City
28
-14
27
14
Saint Louis City SC
Saint Louis City SC
28
-17
21
15
Los Angeles Galaxy
Los Angeles Galaxy
27
-23
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
