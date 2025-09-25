Brillanter Messi führt Miami in die MLS-Playoffs

1/2
Nächster Gala-Auftritt von Lionel Messi.
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Nächster Gala-Auftritt von Lionel Messi. Der Argentinier ist in der Nacht auf Donnerstag an drei Toren direkt beteiligt.
Durch den 4:0-Sieg beim New York City FC hat das Team des argentinischen Weltmeisters in der Eastern Conference einen Platz in der K.-o.-Runde auf sicher.
Messi traf in der Schlussviertelstunde doppelt (74./86.), Luis Suarez sorgte per verwandeltem Foulpenalty für das zwischenzeitliche 3:0 (83.). Für Messi waren es die Treffer 23 und 24. Der 38-Jährige distanzierte damit den Gabuner Denis Bouanga in der MLS-Torjägerliste und liegt wieder alleine an der Spitze.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
31
17
60
2
FC Cincinnati
31
8
58
3
Inter Miami CF
29
18
55
4
Charlotte FC
31
9
53
5
New York City FC
31
7
53
6
Orlando City SC
30
15
51
7
Nashville SC
31
14
50
8
Columbus Crew
31
4
50
9
Chicago Fire
30
4
45
10
New York Red Bulls
31
5
43
11
New England Revolution
31
-6
32
12
FC Toronto
30
-7
27
13
Atlanta United FC
30
-18
27
14
DC United
31
-29
25
15
CF Montreal
31
-26
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
31
18
57
2
Vancouver Whitecaps FC
30
25
56
3
FC Minnesota United
31
15
54
4
Los Angeles FC
29
20
50
5
Seattle Sounders
30
7
45
6
Austin FC
30
-4
44
7
Portland Timbers
31
-2
43
8
Colorado Rapids
31
-11
39
9
FC Dallas
30
-4
37
10
Houston Dynamo
31
-9
36
11
San Jose Earthquakes
31
-2
35
12
Real Salt Lake
30
-13
34
13
Saint Louis City SC
31
-13
28
14
Sporting Kansas City
31
-18
27
15
Los Angeles Galaxy
30
-24
21
Playoffs
Qualifikationsspiele