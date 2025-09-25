DE
Messi führt Miami mit feinem Lupfer in die Playoffs
0:39
Messi führt Miami mit feinem Lupfer in die Playoffs

Gala-Auftritt in New York
Brillanter Messi führt Miami in die MLS-Playoffs

Superstar Lionel Messi sichert Inter Miami in der nordamerikanischen MLS mit zwei Toren und einer Vorlage den Platz in den Playoffs.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Nächster Gala-Auftritt von Lionel Messi.
Nächster Gala-Auftritt von Lionel Messi. Der Argentinier ist in der Nacht auf Donnerstag an drei Toren direkt beteiligt.

Durch den 4:0-Sieg beim New York City FC hat das Team des argentinischen Weltmeisters in der Eastern Conference einen Platz in der K.-o.-Runde auf sicher.

Messi traf in der Schlussviertelstunde doppelt (74./86.), Luis Suarez sorgte per verwandeltem Foulpenalty für das zwischenzeitliche 3:0 (83.). Für Messi waren es die Treffer 23 und 24. Der 38-Jährige distanzierte damit den Gabuner Denis Bouanga in der MLS-Torjägerliste und liegt wieder alleine an der Spitze.

MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
Philadelphia Union
31
17
60
2
FC Cincinnati
FC Cincinnati
31
8
58
3
Inter Miami CF
Inter Miami CF
29
18
55
4
Charlotte FC
Charlotte FC
31
9
53
5
New York City FC
New York City FC
31
7
53
6
Orlando City SC
Orlando City SC
30
15
51
7
Nashville SC
Nashville SC
31
14
50
8
Columbus Crew
Columbus Crew
31
4
50
9
Chicago Fire
Chicago Fire
30
4
45
10
New York Red Bulls
New York Red Bulls
31
5
43
11
New England Revolution
New England Revolution
31
-6
32
12
FC Toronto
FC Toronto
30
-7
27
13
Atlanta United FC
Atlanta United FC
30
-18
27
14
DC United
DC United
31
-29
25
15
CF Montreal
CF Montreal
31
-26
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
San Diego FC
31
18
57
2
Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC
30
25
56
3
FC Minnesota United
FC Minnesota United
31
15
54
4
Los Angeles FC
Los Angeles FC
29
20
50
5
Seattle Sounders
Seattle Sounders
30
7
45
6
Austin FC
Austin FC
30
-4
44
7
Portland Timbers
Portland Timbers
31
-2
43
8
Colorado Rapids
Colorado Rapids
31
-11
39
9
FC Dallas
FC Dallas
30
-4
37
10
Houston Dynamo
Houston Dynamo
31
-9
36
11
San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes
31
-2
35
12
Real Salt Lake
Real Salt Lake
30
-13
34
13
Saint Louis City SC
Saint Louis City SC
31
-13
28
14
Sporting Kansas City
Sporting Kansas City
31
-18
27
15
Los Angeles Galaxy
Los Angeles Galaxy
30
-24
21
Playoffs
Qualifikationsspiele
