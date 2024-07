Cavan Sullivan debütiert in der MLS im Alter von 14 Jahren. Das ist Rekord. Der offensive Mittelfeldspieler kommt gegen New England zu einem Kurzeinsatz.

1/4 Mit 14 Jahren feiert Cavan Sullivan sein Profi-Debüt.

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

An der EM verblüffte ein 16-Jähriger die Fussballwelt. Der Spanier Lamine Yamal wurde sogar zum besten Jungspieler des Turniers gewählt. Und man dachte: Jünger gehts nun wirklich nicht. Doch ein gewisser Cavan Sullivan toppt das jetzt noch.

Sullivan, das ist ein 14-jähriger Amerikaner, der in der Nacht auf Donnerstag im MLS-Spiel zwischen Philadelphia und New England debütiert hat. Mit 14 Jahren und 294 Tagen ist er ab sofort der jüngste Spieler, der je ein Profi-Spiel gemacht hat. Und das in einem Alter, in dem andere sich gerade erst mit der Lehrstellensuche befassen.

Potenzial schon angedeutet

In der 85. Minute wird Sullivan eingewechselt, hat bis Spielschluss fünf Ballkontakte und kann sogar einen Schuss aufs Tor verzeichnen. In der 93. Minute zieht er einen Sprint an, zwei schnelle Schritte und dann der Abschluss: technisch einwandfrei vom Linksfuss.

Schon in den wenigen Minuten des historischen Debüts ist zu spüren: Sullivan ist ein grosses Talent. Nicht umsonst hat Manchester City den 14-Jährigen vor wenigen Monaten bereits unter Vertrag genommen – drei Jahre im Voraus. Denn Sullivan wird erst 2027 zu City wechseln, so der Plan.

Wechsel nach Europa noch gar nicht möglich

Warum erst dann und nicht schon jetzt, zumal Sullivan aufgrund seines Alters in der City Academy spielen könnte? Die Antwort ist einfach – und kurios. Weil Sullivan keinen EU-Pass besitzt, kann er erst nach England wechseln, wenn er 18 Jahre alt ist – und das wird im September 2027 der Fall sein.

Cavan Sullivan spielt übrigens auch für die U-Nationalmannschaften der USA. Wie sein Bruder Quinn, der 20 Jahre alt ist. Auch er kickt in der MLS für Philadelphia. Im Spiel gegen New England schiesst Quinn einen herrlichen Treffer. Auch er gilt als grosses Talent.

