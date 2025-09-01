Inter Miami erleidet im Leagues-Cup-Final eine herbe 0:3-Niederlage gegen die Seattle Sounders. Luis Suárez löst nach dem Spiel eine Schlägerei aus, während die Sounders ihren historischen Sieg feiern.

1/4 Luis Suarez (im Hintergrund, Inter-Miami-Logo sichtbar) löst nach Abpfiff im Leagues-Cup-Final Tumulte aus. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Inter Miami verliert gegen Seattle Sounders im Leagues-Cup-Final

Gegner gewürgt: Luis Suárez löst nach Spielende eine Schlägerei aus

Superstar Lionel Messi hat mit Inter Miami im Final des Leagues Cups eine herbe Enttäuschung erlebt. Inter verliert gegen die Seattle Sounders deutlich mit 0:3 (0:1). Die Sounders sind damit das erste Team, das alle möglichen nordamerikanischen Trophäen mindestens einmal gewonnen hat.

Inters Frust entlädt sich nach dem Schlusspfiff, als Luis Suárez eine Schlägerei auslöst. Der 38-Jährige aus Uruguay soll zunächst Sounders-Mittelfeldspieler Obed Vargas gewürgt und dann ein Mitglied des Trainerteams von Seattle bespuckt haben. «Niemand mag solche Aktionen am Ende eines Spiels, aber wenn es eine Reaktion gibt, könnte es vielleicht eine Provokation gegeben haben», sagt Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano.

«Ich habe Messi in einem Final geschlagen»

Riesig ist die Freude bei den Sounders. «Es ist ein grossartiger Tag, ein Sounder zu sein», sagt Trainer Brian Schmetzer. Man habe schliesslich «gegen eines der besten Teams unserer Liga und gegen Messi, den besten Spieler der Welt» gespielt.

Osaze De Rosario, Alex Roldan per Elfmeter und Paul Rothrock treffen für Seattle vor der Rekordkulisse für ein Leagues-Cup-Spiel von 69'314 Zuschauern im Lumen Field in Seattle. «Es ist verrückt, es ist ein wahr gewordener Traum, ich habe Messi in einem Final geschlagen», sagt De Rosario begeistert.

Beide Finalisten ebenso wie der Drittplatzierte Los Angeles Galaxy (2:1 gegen Orlando City) sind für den CONCACAF Champions Cup 2026 qualifiziert. Bei diesem Turnier geht es wiederum um die Qualifikation für die Klub-WM 2029.

