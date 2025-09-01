Darum gehts
- Inter Miami verliert gegen Seattle Sounders im Leagues-Cup-Final
- Gegner gewürgt: Luis Suárez löst nach Spielende eine Schlägerei aus
- 69'314 Zuschauer sahen das Spiel im Lumen Field in Seattle
Superstar Lionel Messi hat mit Inter Miami im Final des Leagues Cups eine herbe Enttäuschung erlebt. Inter verliert gegen die Seattle Sounders deutlich mit 0:3 (0:1). Die Sounders sind damit das erste Team, das alle möglichen nordamerikanischen Trophäen mindestens einmal gewonnen hat.
Inters Frust entlädt sich nach dem Schlusspfiff, als Luis Suárez eine Schlägerei auslöst. Der 38-Jährige aus Uruguay soll zunächst Sounders-Mittelfeldspieler Obed Vargas gewürgt und dann ein Mitglied des Trainerteams von Seattle bespuckt haben. «Niemand mag solche Aktionen am Ende eines Spiels, aber wenn es eine Reaktion gibt, könnte es vielleicht eine Provokation gegeben haben», sagt Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano.
«Ich habe Messi in einem Final geschlagen»
Riesig ist die Freude bei den Sounders. «Es ist ein grossartiger Tag, ein Sounder zu sein», sagt Trainer Brian Schmetzer. Man habe schliesslich «gegen eines der besten Teams unserer Liga und gegen Messi, den besten Spieler der Welt» gespielt.
Osaze De Rosario, Alex Roldan per Elfmeter und Paul Rothrock treffen für Seattle vor der Rekordkulisse für ein Leagues-Cup-Spiel von 69'314 Zuschauern im Lumen Field in Seattle. «Es ist verrückt, es ist ein wahr gewordener Traum, ich habe Messi in einem Final geschlagen», sagt De Rosario begeistert.
Beide Finalisten ebenso wie der Drittplatzierte Los Angeles Galaxy (2:1 gegen Orlando City) sind für den CONCACAF Champions Cup 2026 qualifiziert. Bei diesem Turnier geht es wiederum um die Qualifikation für die Klub-WM 2029.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
29
23
57
2
FC Cincinnati
29
6
52
3
Charlotte FC
29
8
50
4
Nashville SC
29
16
50
5
Orlando City SC
28
14
47
6
Inter Miami CF
25
14
46
7
Columbus Crew
28
4
46
8
New York City FC
27
6
44
9
New York Red Bulls
29
4
40
10
Chicago Fire
27
2
39
11
New England Revolution
28
-4
31
12
Atlanta United FC
28
-17
26
13
FC Toronto
28
-7
25
14
CF Montreal
29
-22
24
15
DC United
29
-28
24
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
29
20
56
2
FC Minnesota United
29
16
51
3
Vancouver Whitecaps FC
27
16
49
4
Seattle Sounders
27
10
44
5
Los Angeles FC
26
12
41
6
Portland Timbers
28
-2
39
7
Austin FC
27
-4
38
8
Colorado Rapids
29
-10
36
9
San Jose Earthquakes
29
2
35
10
Houston Dynamo
28
-9
32
11
Real Salt Lake
27
-8
31
12
FC Dallas
27
-8
30
13
Sporting Kansas City
28
-14
27
14
Saint Louis City SC
28
-17
21
15
Los Angeles Galaxy
27
-23
19