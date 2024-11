1/4 Stefan Frei avanciert in der MLS zum Penalty-Held. Foto: keystone-sda.ch

In der Major League Soccer qualifizieren sich die Seattle Sounders mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei auf dem schnellstmöglichen Weg für den Playoff-Viertelfinal. Seattle gewinnt die Achtelfinalserie gegen Dynamo Houston mit 1:0 (h) und 2:1 nach Penaltyschiessen (a).

Der 38-jährige Torhüter, der seit 18 Jahren in Nordamerika und seit elf Jahren in Seattle spielt, erweist sich dabei im zweiten Spiel der Serie in Houston als bester Mann auf dem Platz.

In einer packenden Partie lässt sich Frei erst in der 93. Minute – und nur durch ein unglückliches Eigentor von Teamkollege Cristian Roldan, der Seattle erst in der 87. Minute selbst in Führung geschossen hat, bezwingen. Mit 1:1 gehts ins Penaltyschiessen, wo Frei den insgesamt 14. Elfmeter mit dem Fuss pariert, was Seattle den Sieg sichert. Bei einem gehaltenen Penalty zuvor hat Frei die Torlinie noch zu früh verlassen.

Wenn Frei als Mann des Abends bezeichnet werden kann, ist Houston-Captain Hector Herrera der Buhmann. Der ehemalige Profi von Atlético Madrid spuckt nach einer Verwarnung in der 66. Minute in Richtung des Schiedsrichters und sieht nach VAR-Eingriff direkt Rot.

In den Viertelfinals trifft Seattle entweder auf den FC Los Angeles oder auf die Vancouver Whitecaps.