Ab 2027 wird die Major League Soccer ihre Partien jahresübergreifend von Sommer bis zum Frühjahr austragen. Die aktuelle Saison läuft seit Februar und endet Anfang Dezember mit dem Playoff-Final um die Meisterschaft.
Für die Phase der Kalender-Umstellung soll es von Februar 2027 bis Mai 2027 eine verkürzte Saison mit 14 Spieltagen und anschliessenden Playoffs geben. Die Saison 2027/28 soll dann in der zweiten Julihälfte 2027 beginnen und Ende Mai 2028 enden. Geplant ist demnach auch eine Winterpause von Mitte Dezember bis Anfang Februar.
Die Angleichung des Spielplans an weltweit führende Ligen – allen voran die fünf europäischen Topligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich – werde die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Teams stärken und bessere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt eröffnen, sagte MLS-Chef Don Garber in einer Mitteilung der Liga. Er sprach von einem wahrhaft historischen Schritt: «Dies markiert den Beginn einer neuen Ära für unsere Liga und für den Fussball in Nordamerika.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
34
-36
26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
34
-24
28