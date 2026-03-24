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Franzose wechselt in die MLS
So wird Weltmeister Griezmann bei Orlando vorgestellt

Antoine Griezmann wechselt von Atletico Madrid in die USA zu Orlando City. Der MLS-Klubs tellt den Weltmeister von 2018 mit einem speziellen Video vor.
Publiziert: 16:31 Uhr
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