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So wird Weltmeister Griezmann bei Orlando vorgestellt
Franzose wechselt in die MLS
So wird Weltmeister Griezmann bei Orlando vorgestellt
Antoine Griezmann wechselt von Atletico Madrid in die USA zu Orlando City. Der MLS-Klubs tellt den Weltmeister von 2018 mit einem speziellen Video vor.
Publiziert: 16:31 Uhr
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