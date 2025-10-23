Zwei Schweizer werden die MLS-Playoffs bestreiten: Stefan Frei mit Seattle und Maren Haile-Selassie mit Chicago. Letzterer sichert sich das Ticket mit einem Sieg in der Wild-Card-Runde.

1/2 Auf den letzten Drücker: Die Chicago Fire mit Captain Jack Elliott und Maren Haile-Selassie stehen nach einem Sieg über Orlando in den Playoffs der MLS. Foto: Rebecca Blackwell

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Maren Haile-Selassie schafft mit den Chicago Fire den Einzug in die Playoffs der MLS. Die Franchise aus Illinois bezwingt in der «Wild Card Round» Orlando mit 3:1.

Haile-Selassie kommt – wie schon so oft in der Regular Season – nur zu einem Teileinsatz. Der 26-jährige Schweizer, der die Jugendabteilung des FC Zürich durchlief und 2017 für die 1. Mannschaft debütierte, greift erst in der 81. Minute ins Geschehen ein, als das Spiel beim Stand von 3:0 bereits entschieden ist.

In den Playoffs bekommt es Chicago in der 1. Runde mit Philadelphia Union zu tun, dem besten Team aus der Eastern Conference. Mit Stefan Frei steht ein zweiter Schweizer in den Playoffs. Der Goalie trifft mit den Seattle Sounders auf Minnesota United. Die Playoffs beginnen in der Nacht auf Samstag mit der Partie zwischen Lionel Messis Inter Miami und dem Nashville SC.

