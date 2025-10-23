DE
Dank Sieg in Wild-Card-Runde
Ex-FCZ-Junior steht in den MLS-Playoffs

Zwei Schweizer werden die MLS-Playoffs bestreiten: Stefan Frei mit Seattle und Maren Haile-Selassie mit Chicago. Letzterer sichert sich das Ticket mit einem Sieg in der Wild-Card-Runde.
Publiziert: 08:26 Uhr
1/2
Auf den letzten Drücker: Die Chicago Fire mit Captain Jack Elliott und Maren Haile-Selassie stehen nach einem Sieg über Orlando in den Playoffs der MLS.
Foto: Rebecca Blackwell
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Maren Haile-Selassie schafft mit den Chicago Fire den Einzug in die Playoffs der MLS. Die Franchise aus Illinois bezwingt in der «Wild Card Round» Orlando mit 3:1.

Haile-Selassie kommt – wie schon so oft in der Regular Season – nur zu einem Teileinsatz. Der 26-jährige Schweizer, der die Jugendabteilung des FC Zürich durchlief und 2017 für die 1. Mannschaft debütierte, greift erst in der 81. Minute ins Geschehen ein, als das Spiel beim Stand von 3:0 bereits entschieden ist.

In den Playoffs bekommt es Chicago in der 1. Runde mit Philadelphia Union zu tun, dem besten Team aus der Eastern Conference. Mit Stefan Frei steht ein zweiter Schweizer in den Playoffs. Der Goalie trifft mit den Seattle Sounders auf Minnesota United. Die Playoffs beginnen in der Nacht auf Samstag mit der Partie zwischen Lionel Messis Inter Miami und dem Nashville SC.

MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
DC United
34
-36
26
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
Sporting Kansas City
34
-24
28
Playoffs
Qualifikationsspiele
      Meistgelesen