Was für eine Show von Lionel Messi: Der argentinische Superstar ist beim 4:0-Sieg von Inter Miami gegen Cincinnati an allen vier Toren beteiligt. Damit steht das Team aus Florida im Playoff-Halbfinal.

Messi eröffnet beim 4:0-Auswärtssieg gegen Cincinnati nach 19 Minuten den Torreigen und bereitet die drei weiteren Treffer durch seine Landsleute Tadeo Allende (62./74.) und Mateo Silvetti (57.) vor. Mit nun sechs Toren und sechs Vorlagen ist Messi bereits bester Playoff-Skorer in der Liga-Historie.

Gegner von Messi und Co. in der Runde der letzten vier ist der New York City FC, der Philadelphia Union 1:0 bezwingt. Für Miami ist es seit dem Einstieg in die Meisterschaft vor fünf Jahren die erste Halbfinal-Qualifikation.

Im anderen Halbfinal bekommen es die Vancouver Whitecaps mit Ex-Bayern-Star Thomas Müller mit San Diego oder Minnesota zu tun.

