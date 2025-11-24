Lionel Messi ist ein weiteres Mal der überragende Spieler bei Inter Miami. Der Argentinier führt das Team aus Florida in der Major League Soccer in die Playoff-Halbfinals.
Messi eröffnet beim 4:0-Auswärtssieg gegen Cincinnati nach 19 Minuten den Torreigen und bereitet die drei weiteren Treffer durch seine Landsleute Tadeo Allende (62./74.) und Mateo Silvetti (57.) vor. Mit nun sechs Toren und sechs Vorlagen ist Messi bereits bester Playoff-Skorer in der Liga-Historie.
Gegner von Messi und Co. in der Runde der letzten vier ist der New York City FC, der Philadelphia Union 1:0 bezwingt. Für Miami ist es seit dem Einstieg in die Meisterschaft vor fünf Jahren die erste Halbfinal-Qualifikation.
Im anderen Halbfinal bekommen es die Vancouver Whitecaps mit Ex-Bayern-Star Thomas Müller mit San Diego oder Minnesota zu tun.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
34
-36
26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
34
-24
28