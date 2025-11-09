Mit einer weiteren Gala hat Fussballstar Lionel Messi Inter Miami in den Playoff-Viertelfinal der Major League Soccer MLS geführt. Der argentinische Weltmeister erzielt beim 4:0 (2:0) über Nashville FC die ersten beiden Treffer (10./39.) und bereitete die weiteren Tore durch seinen Landsmann Tadeo Allende vor (73./76.).
Miami gewinnt die Best-of-three-Serie mit 2:1, nächster Gegner ist der FC Cincinnati. «Ich möchte Leo zu seiner Leistung gratulieren», sagt Trainer Javier Mascherano. «Ihn mit 38 Jahren noch so pressen zu sehen, ist unglaublich. Wir alle kennen Leos Fähigkeiten am Ball, aber was Leo heute ohne Ball gezeigt hat, war beeindruckend.»
Im Vorjahr ist Miami im Achtelfinal gescheitert, nun nimmt das Team aus Florida auch ohne Luis Suarez die erste Hürde. Der Fussball-Rüpel aus Uruguay ist zuletzt für ein Spiel gesperrt worden, nachdem er im zweiten Achtelfinalduell Gegenspieler Andy Najar getreten hat.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
34
-36
26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
34
-24
28