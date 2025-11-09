Kein Déjà-vu für Lionel Messi und Inter Miami. Im Vorfeld noch im Playoff-Achtelfinal gescheitert, nimmt das Team nun diese Hürde. Beim entscheidenden Sieg überragt Messi alle.

1/4 Inter Miami steht im Playoff-Viertelfinal. Foto: AP

AFP Agence France Presse

Mit einer weiteren Gala hat Fussballstar Lionel Messi Inter Miami in den Playoff-Viertelfinal der Major League Soccer MLS geführt. Der argentinische Weltmeister erzielt beim 4:0 (2:0) über Nashville FC die ersten beiden Treffer (10./39.) und bereitete die weiteren Tore durch seinen Landsmann Tadeo Allende vor (73./76.).

Miami gewinnt die Best-of-three-Serie mit 2:1, nächster Gegner ist der FC Cincinnati. «Ich möchte Leo zu seiner Leistung gratulieren», sagt Trainer Javier Mascherano. «Ihn mit 38 Jahren noch so pressen zu sehen, ist unglaublich. Wir alle kennen Leos Fähigkeiten am Ball, aber was Leo heute ohne Ball gezeigt hat, war beeindruckend.»

Im Vorjahr ist Miami im Achtelfinal gescheitert, nun nimmt das Team aus Florida auch ohne Luis Suarez die erste Hürde. Der Fussball-Rüpel aus Uruguay ist zuletzt für ein Spiel gesperrt worden, nachdem er im zweiten Achtelfinalduell Gegenspieler Andy Najar getreten hat.

