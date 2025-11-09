DE
An allen vier Toren beteiligt
Messi führt Miami mit Gala-Vorstellung in den Viertelfinal

Kein Déjà-vu für Lionel Messi und Inter Miami. Im Vorfeld noch im Playoff-Achtelfinal gescheitert, nimmt das Team nun diese Hürde. Beim entscheidenden Sieg überragt Messi alle.
Inter Miami steht im Playoff-Viertelfinal.
Mit einer weiteren Gala hat Fussballstar Lionel Messi Inter Miami in den Playoff-Viertelfinal der Major League Soccer MLS geführt. Der argentinische Weltmeister erzielt beim 4:0 (2:0) über Nashville FC die ersten beiden Treffer (10./39.) und bereitete die weiteren Tore durch seinen Landsmann Tadeo Allende vor (73./76.).

Miami gewinnt die Best-of-three-Serie mit 2:1, nächster Gegner ist der FC Cincinnati. «Ich möchte Leo zu seiner Leistung gratulieren», sagt Trainer Javier Mascherano. «Ihn mit 38 Jahren noch so pressen zu sehen, ist unglaublich. Wir alle kennen Leos Fähigkeiten am Ball, aber was Leo heute ohne Ball gezeigt hat, war beeindruckend.»

Im Vorjahr ist Miami im Achtelfinal gescheitert, nun nimmt das Team aus Florida auch ohne Luis Suarez die erste Hürde. Der Fussball-Rüpel aus Uruguay ist zuletzt für ein Spiel gesperrt worden, nachdem er im zweiten Achtelfinalduell Gegenspieler Andy Najar getreten hat.

MLS Eastern Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Philadelphia Union
Philadelphia Union
34
22
66
2
FC Cincinnati
FC Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami CF
Inter Miami CF
34
26
65
4
Charlotte FC
Charlotte FC
34
9
59
5
New York City FC
New York City FC
34
6
56
6
Nashville SC
Nashville SC
34
13
54
7
Columbus Crew
Columbus Crew
34
4
54
8
Chicago Fire
Chicago Fire
34
8
53
9
Orlando City SC
Orlando City SC
34
12
53
10
New York Red Bulls
New York Red Bulls
34
1
43
11
New England Revolution
New England Revolution
34
-7
36
12
FC Toronto
FC Toronto
34
-7
32
13
CF Montreal
CF Montreal
34
-26
28
14
Atlanta United FC
Atlanta United FC
34
-25
28
15
DC United
DC United
34
-36
26
Playoffs
Qualifikationsspiele
MLS Western Conference
Mannschaft
SP
TD
PT
1
San Diego FC
San Diego FC
34
23
63
2
Vancouver Whitecaps FC
Vancouver Whitecaps FC
34
28
63
3
Los Angeles FC
Los Angeles FC
34
25
60
4
FC Minnesota United
FC Minnesota United
34
17
58
5
Seattle Sounders
Seattle Sounders
34
10
55
6
Austin FC
Austin FC
34
-8
47
7
FC Dallas
FC Dallas
34
-3
44
8
Portland Timbers
Portland Timbers
34
-7
44
9
Real Salt Lake
Real Salt Lake
34
-11
41
10
San Jose Earthquakes
San Jose Earthquakes
34
-3
41
11
Colorado Rapids
Colorado Rapids
34
-12
41
12
Houston Dynamo
Houston Dynamo
34
-13
37
13
Saint Louis City SC
Saint Louis City SC
34
-14
32
14
Los Angeles Galaxy
Los Angeles Galaxy
34
-20
30
15
Sporting Kansas City
Sporting Kansas City
34
-24
28
Playoffs
Qualifikationsspiele
