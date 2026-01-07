DE
Spielte schon in Bundesliga
Crystal Palace gibt Spieler ablösefrei in Ligue 1 ab

Ligue-1-Klub Auxerre verstärkt sich mit Naouirou Ahamada von Crystal Palace. Der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei.
Publiziert: 13:22 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Kommentieren
Naouirou Ahamada geht in die Ligue 1.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Naouirou Ahamada (23) wechselt von der Insel in die Heimat. Der Franzose verlässt Crystal Palace und geht ablösefrei zu Ligue-1-Klub AJ Auxerre. Dies vermelden die Eagles am Mittwoch. 

Mittelfeldspieler Ahamada wechselte im Winter 2023 von Stuttgart nach London und absolvierte seither 31 Spiele für Crystal Palace. Dazwischen wurde er an Stade Rennes verliehen. Jetzt sucht er sein Glück erneut in der Ligue 1.

Dem abstiegsbedrohten Auxerre soll der französische U-Nationalspieler helfen, den Klassenerhalt in der Rückrunde zu schaffen. Er unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

In diesem Artikel erwähnt
Auxerre
Auxerre
Ligue 1
Ligue 1
Crystal Palace
Crystal Palace
Premier League
Premier League
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
