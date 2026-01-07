Ligue-1-Klub Auxerre verstärkt sich mit Naouirou Ahamada von Crystal Palace. Der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Naouirou Ahamada (23) wechselt von der Insel in die Heimat. Der Franzose verlässt Crystal Palace und geht ablösefrei zu Ligue-1-Klub AJ Auxerre. Dies vermelden die Eagles am Mittwoch.

Mittelfeldspieler Ahamada wechselte im Winter 2023 von Stuttgart nach London und absolvierte seither 31 Spiele für Crystal Palace. Dazwischen wurde er an Stade Rennes verliehen. Jetzt sucht er sein Glück erneut in der Ligue 1.

Dem abstiegsbedrohten Auxerre soll der französische U-Nationalspieler helfen, den Klassenerhalt in der Rückrunde zu schaffen. Er unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

